PlayStation non si ferma: due nuovi giochi live service entro il 2023

PlayStation sta lavorando duramente per continuare a espandere la sua offerta, aprirsi anche al mercato PC e proporre nuovi servizi aggiornati e rivisitati ai propri utenti, come nel caso del nuovo PS Plus che debutterà a giugno.

Ma non è solamente una questione di prodotti videoludici, infatti la compagnia si sta buttando sempre di più anche su cinema e serie TV, con la conferma di poco tempo fa riguardante la produzione di show dedicati a grandi giochi come God of War Ragnarok, Gran Turismo, e Horizon (potete acquistare Forbidden West comodamente su Amazon).

Adesso sembra che Sony voglia espandersi anche dal punto di vista dei giochi live service poiché, stando alle parole di Jim Ryan, PlayStation farà uscire altri due live service entro la fine dell’anno fiscale, ovvero entro marzo 2023.

Stando a quanto riportato da VGC, infatti, durante un business briefing il boss di Sony ha menzionato l’unico gioco live service presente nel parco titoli PlayStation, ovvero il titolo di baseball MLB The Show 22, che ha una particolare modalità in cui i giocatori possono acquistare dei pacchetti di carte casuali per provare a creare la loro squadra preferita.

Nella stessa occasione inoltre è stata confermata la volontà di aumentare la quantità di live service nel corrente anno fiscale, ma lo stesso Jim Ryan ha smentito che queste uscite possano provenire da Bungie, sviluppatore di Destiny, attualmente in acquisizione.

Ryan ha chiarito anche che per Sony il concetto di live service significa “giochi che non hanno una fine”, e che si punterà ad averne ben 12 entro la fine dell’anno fiscale 2025.

Inoltre è delineato anche il futuro di PS5, che accoglierà tante nuove IP, che andranno ad affiancare saghe capolavoro come God of War e The Last of US.

Infine, se volete rimanere informati sulle prossime novità in casa PlayStation, vi ricordiamo che è stato annunciato un nuovo State of Play, il cui appuntamento è fissato per il prossimo 2 giugno alle 23:59 ora italiana.