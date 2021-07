Gioco gratis per PC, ma avete solo 24 ore: è un titolo di esplorazione aerea

Oggi potete portarvi a casa un nuovo gioco gratis per PC, anche se avrete soltanto pochissimo tempo per riscattarlo.

Per certi versi, il titolo vi ricorderà la componente dell’esplorazione di No Man’s Sky, anche se ha scopi abbastanza diversi.

Il gioco in questione è stato fornito nel 2020 come parte dei giveaway di Epic Games Store, ma magari ve lo siete perso e volete riscattarlo (e riscattarvi).

Se non volete incappare in un problema simile con i nuovi giochi, non dimenticate di andare a riscattare i nuovi titoli gratis di Epic.

InnerSpace (Steam) is free on GMG w/ code TODAYSPECIAL https://t.co/KztW4b2Brt pic.twitter.com/USyMHvm9Q5 — Wario64 (@Wario64) July 20, 2021

Come segnalato dall’account Twitter @Wario64, i giocatori possono riscattare senza alcun costo InnerSpace.

Il gioco di esplorazione spaziale aerea è disponibile per le prossime 24 ore con uno sconto del 100% sul negozio online Green Man Gaming.

Per farlo, vi sarà richiesto di inserire il codice “TODAYSPECIAL” una volta raggiunto questo indirizzo sul negozio.

Questa la descrizione del gioco gratis simil-No Man’s Sky se volete saperne di più prima di decidere se farlo vostro o meno:

“Negli ultimi giorni dell’Inverso, il tuo compito sarà quello di aiutare l’archeologo a recuperare gli ultimi ricordi rimasti prima che vadano perduti per sempre. Vola attraverso cieli antichi e oceani abbandonati per scoprire la storia perduta di questo regno che scompare, dove civiltà intere sono ormai estinti, ma in cui ancora vivono gli dei. InnerSpace è un gioco di esplorazione aerea ambientato nell’Inverso, un mondo fatto di pianeti al contrario in cui la gravità spinge verso l’esterno anziché attrarre verso l’interno. InnerSpace è iniziato come un progetto tra compagni di college e si è evoluto in una campagna di successo di Kickstarter nel 2014. Dopo anni di sviluppo, PolyKnight è orgogliosa di darti il benvenuto nell’Inverso. Il viaggio più incredibile è all’interno”.

La chiave del gioco gratis che vi sarà recapitata potrà essere riscattata per PC su Steam, il client più popolare per la piattaforma.

Da non sottovalutare il fatto che questo titolo sarà tra i compatibili con Steam Deck, la “console” di Valve in uscita a dicembre.

Non tutti i giochi saranno compatibili con la piattaforma, come scoperto nelle ultime ore, anche se questo potrebbe cambiare in tempo per il day one.

Allo stesso modo, ci funzionerà persino Epic Games Store – il che ha spinto il fondatore Tim Sweeney a fare i propri complimenti per la mossa di Deck al concorrente.