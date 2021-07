Epic Games Store, svelati due nuovi giochi gratis: c’è un FPS storico

Epic Games Store ha dato il via libera ai nuovi giochi gratis della settimana, svelando al contempo quelli che arriveranno il prossimo giovedì 22 luglio.

Com’è consuetudine, non dovrete possedere alcun abbonamento in stile PlayStation Plus per averli, ma solo un account (gratuito) sul negozio online.

Il giveaway settimanale di Epic ha ispirato tante iniziative simili, come quella recentissima (che potete ancora sfruttare) di GOG su ben due titoli.

Il programma dei creatori di Fortnite è partito nell’ormai lontano 2018 e ha accumulato un numero imponente di giochi gratis.

Da oggi è possibile riscattare questi giochi per PC:

Obduction

Offworld Trading Company

Obduction è un titolo dai creatori di Myst, con un’ambientazione fantascientifica abbastanza diversa dal fantasy del “predecessore”.

In Offworld Trading Company, invece, Marte è stato colonizzato e i titani delle multinazionali combattono per dominare questo nuovo mercato.

La competizione è feroce in questo RTS economico dal ritmo veloce, ideato da Soren Johnson, capo progettista di Civilization IV.

La prossima settimana, e cioè da giovedì 22 luglio alle ore 17:00 fino allo stesso orario del 29 luglio, saranno invece disponibili:

Defense Grid: The Awakening

Verdun

Per il turn-based Defense Grid: The Awakening non è la prima volta in un giveaway di Epic Games Store, mentre Verdun è un FPS storico con una vocazione multiplayer che vi porterà dritti nella Prima Guerra Mondiale.

Per restare in tema di gratuità e abbonamenti, i giochi inclusi in PlayStation Plus per le console PS4 e PS5 a luglio sono stati appena resi disponibili.

Sempre parlando di “bonus” ma cambiando sponda, pure i Games With Gold di luglio per Xbox si sono appena fatti vedere, e i fan sono entusiasti per il ritorno di un classico Rare.

Xbox Game Pass si sta invece liberando gradualmente del concetto di console o PC, e ha appena lanciato uno dei suoi big su cloud.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.