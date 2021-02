Giochi gratis su Nintendo Switch: in regalo per voi Ghosts’n Goblins e 1943: The Battle of Midway

È un momento ricco per chi è a caccia di videogiochi gratis con cui rimpolpare la sua libreria: dopo l’annuncio di Sony che regalerà giochi per diversi mesi, e con la costante di Epic Games Store, ecco che ora anche su Nintendo eShop potete mettere le mani su due giochi gratis per Nintendo Switch. A offrirli in realtà è Capcom, che ha deciso di omaggiare a suo modo l’arrivo di Ghosts’n Goblins Resurrection, che vi abbiamo appena recensito.

Andando a scaricare Capcom Arcade Stadium, infatti, fino al 25 febbraio riceverete come regalo di accoglienza una copia gratis dell’originale Ghosts’n Goblins, che una volta riscattata rimarrà vostra per sempre. Inoltre, e questa volta senza scadenze, potete anche riscattare a piacimento 1943: The Battle of Midway, e tenerlo nella vostra ludoteca digitale personale.

Avete tempo fino al 25 febbraio per farlo vostro gratis!

Uscito nel 1985, Ghosts’n Goblins è diventato un punto fermo della storia dei videogiochi con la sua struttura a piattaforme spietata, in cui nei panni di Sir Arthur dovevate partire alla volta di scenari spettrali popolati da… fantasmi e goblin, ovviamente.

Di tutt’altro piglio, invece, 1943: The Battle of Midway, che come suggerisce il nome è un gioco di guerra: questo sparatutto a scorrimento, arrivato nel 1988, è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e vuole rievocare proprio la battaglia dell’Atollo di Midway, portandovi fino al difficile a tu per tu con la corazzata Yamato.

Collegate la vostra console Nintendo Switch e riscattate i due giochi per aggiungerli alla collezione gratis.