Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis

Epic Games Store ha presentato anche oggi, come ogni giovedì alle ore 17:00, il nuovo gioco gratis per PC della settimana.

Contestualmente, allo stesso orario, è stato dato il via libera ai titoli già presentati lo scorso giovedì 11 febbraio.

Questi sono riscattabili proprio adesso, e comprendono Absolute Drift e Rage 2 fino alla prossima settimana.

Absolute Drift è «un’esperienza di drifting mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro perfezionando le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista».

Rage 2 è il «frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante».

Dalla prossima settimana, infatti, saranno rimpiazzati da Sunless Sea. Questa la descrizione del titolo, un adventure RPG indie del 2015 da Failbetter Games.

«Afferra il timone della tua nave a vapore e salpa verso l’ignoto! Sunless Sea è un gioco di scoperta, solitudine e morte frequente, ambientato nel pluripremiato universo gotico vittoriano di Fallen London».

Potete tenere traccia dei titoli gratuiti distribuiti finora da Epic Games Store dall’avvio dell’iniziativa in questa nostra news sul tema.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.