Ghost Recon: un nuovo capitolo sarebbe in sviluppo e si vedrà presto

È un periodo in cui si parla spesso di Ubisoft, in un modo o nell’altro. Più precisamente è da qualche giorno che si parla del franchise di Ghost Recon, in maniera approfondita.

Dopo il fallimento di Ghost Recon Breakpoint, che potete recuperare ormai ad un prezzo basso su Amazon, Ubisoft sta decisamente pensando a cosa fare di uno dei suoi franchise più famosi.

Proprio ieri Ubisoft aveva annunciato l’abbandono del supporto per Breakpoint, ringraziando tutti i giocatori per la fiducia e l’aver sostenuto il titolo fino all’ultimo.

E qualche ora fa aveva rilanciato un commento riguardo il tema degli NFT, che proprio nell’ultimo capitolo di Ghost Recon erano stati introdotti.

Pare che il futuro del franchise non sia però così oscuro perché, stando ad alcune fonti di Kotaku, Ubisoft ha in cantiere un nuovo episodio di Ghost Recon.

Ma non è così facile ricostruire la provenienza di queste fonti, perché si accavallano parecchi eventi accaduti negli ultimi anni.

Questo nuovo Ghost Recon, nome in codice OVER, era parte di quell’enorme leak di Nvidia relativa ai giochi GeForce Now (qui trovate la fonte).

Il presunto nuovo capitolo sarebbe in sviluppo da oltre un anno e, stando alla fonte, potrebbe essere pubblicato all’interno dell’anno fiscale 2023. Quindi prima di marzo del prossimo anno.

Ovviamente non si sa nulla di questo progetto, che sia un titolo dal gameplay classico oppure uno strano esperimento di quelli che Ubisoft ogni tanto si inventa.

Contestualmente, riporta sempre Kotaku, i lavori su Ghost Recon Frontline sembra siano stati resettati. Inoltre, questo titolo verrà sviluppato, sicuramente sarà lanciato tra molto tempo ancora.

L’annuncio di Frontline si rivelò un’amara sorpresa per i fan, perché si pensava potesse essere un episodio classico del franchise bellico, e invece si è scoperto essere un battle royale.

A questo punto è plausibile aspettarsi informazioni a breve, visto che si moltiplicano le voci di un reveal di numerosi videogiochi da parte di Ubisoft. I quali comprendono anche Splinter Cell e Prince of Persia.