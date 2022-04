Ubisoft ringrazia per gli NFT acquistati: “avete lasciato un segno”

Come sapete, Ubisoft è una di quelle aziende del mondo dei videogiochi che ha tentato la strada della creazione di NFT, i non fungible token che tutti stanno inseguendo.

Contenuti digitali, protetti da una licenza reale, che di recente abbiamo visto usare anche per uno scherzo davvero crudele ai danni di Konami e Metal Gear Solid.

Ma se quello di Ubisoft è stato un tentativo nel commerciare NFT, c’è chi ha guadagnato cifre esorbitanti da questi contenuti, come Peter Molyneux.

Nonostante ciò, proprio ieri è stato chiuso il supporto al videogioco che ha fatto partire l’ondata di contenuti digitali unici, l’open world dello scandalo.

Ubisoft Quartz, il nome degli NFT dell’azienda, era stato lanciato proprio all’interno di Ghost Recon Breakpoint (se gli volete dare una chance, lo trovate su Amazon), che non riceverà più supporto dal team di sviluppo.

Cosa succede agli NFT acquistati all’interno del gioco, ora che Ubisoft lo ha abbandonato? La risposta arriva direttamente dall’azienda, tramite i colleghi di Games Industry.

Per prima cosa, oltre a non produrre più contenuti per l’ultimo Ghost Recon, non verranno creati ulteriori NFT. A marzo c’è stato l’ultimo aggiornamento, e da quella data nessun altro contenuto digitale con licenza.

Ma tutti i contenuti Ubisoft Quartz acquistati rimarranno comunque di proprietà degli utenti, anche dopo l’abbandono di Breakpoint. Il team di sviluppo ha anche aggiunto, attraverso il sito ufficiale, una nota di ringraziamento per chiunque abbia investito in questi oggetti:

«Possedete un pezzo del gioco, e avete lasciato un segno nella sua storia»

Ce ne saranno altri, in futuro? Probabilmente sì, stando alle dichiarazioni finali dello stesso comunicato. La promessa è quella di aggiornare tutte le piattaforme e tutti i giochi con nuovi drop, relativi quindi agli Ubisoft Quartz già rilasciati.

Il publisher transalpino ha avuto successo, tutto sommato, nella sua nuova linea di business, trovando però non di rado degli scontri anche interni, perché agli sviluppatori gli NFT non sono andati giù.

Quello degli NFT è sicuramente un mondo in continua crescita. A questo indirizzo trovate la nostra guida per cominciare a capirci qualcosa di più.