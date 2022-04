Ubisoft “uccide” un altro videogioco: la vittima è un famoso open world

Ubisoft ha creato tantissimi franchise negli anni, e alcuni di questi sono tra i più famosi dell’industria. Ma a volte le cose non vanno come sperato, e il supporto viene interrotto bruscamente.

L’ultimo bersaglio di questo repulisti effettuato da Ubisoft è Watch Dogs Legion, che non riceverà ulteriori aggiornamenti e che, al momento, è un franchise ufficialmente fermo.

Una notizia che è arrivata a non troppo tempo dall’uscita del gioco, a dimostrazione di quanto il publisher sia stato deluso dalla performance del titolo.

E non è certo il primo videogioco che l’azienda abbandona, perché anche Hyperscape non ha fatto certamente una bella fine, ed è stato chiuso con ancora più velocità.

La nuova vittima è un videogioco decisamente illustre, che il team di sviluppo aveva aggiornato moltissimo negli ultimi due anni. Riuscendo anche a migliorare moltissimo l’esperienza di gioco, rispetto alla versione originale.

Ma per Ghost Recon Breakpoint è arrivata la fine, perché il supporto da parte del team verrà interrotto, e il mondo di gioco non riceverà più aggiornamenti.

Un’altra notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno perché, come vedremo tra poco, Ubisoft aveva creato delle iniziative ad hoc per il gioco.

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all pic.twitter.com/kYeyVWVtgi — Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022

La comunicazione, insieme ai ringraziamenti per il supporto dato dai fan, è arrivata tramite un tristissimo tweet, che annuncia la fine dei lavori su Ghost Recon Breakpoint. Il quale si aggiunge alla lunga lista dei giochi Ubisoft che non ce l’hanno fatta.

«Continueremo a mantenere i nostri server», recita uno stralcio del tweet, mentre il team si lancia in una speranza per il futuro: «I feedback che ci avete dato per Ghost Recon Breakpoint sono stati fondamentali ed aiuteranno a plasmare il futuro del franchise».

E pensare che Breakpoint è stato anche il trampolino di lancio degli NFT di Ubisoft, chiamati Quartz, che non sono stati esattamente un successo.

Chissà se, prima o poi, vedremo la mastodontica presentazione di cui si parla da un po’, con più di 20 videogiochi in arrivo.

I quali saranno potenziati dalla nuova tecnologia Scalar, che permetterà all’azienda di fare videogiochi “avanti di 10 anni”.