Ghost of Tsushima debutta a sorpresa in TV (e Sucker Punch festeggia)

Il connubio tra videogiochi e televisione può dare vita a prodotti vincenti, e stavolta a guadagnarsi l’accesso al piccolo schermo (seppur in modo inusuale) c’è Ghost of Tsushima.

L’action adventure di Sucker Punch è appena tornato in versione Director’s Cut, un’occasione da non perdere per i possessori di PS5 e per i giocatori che non hanno ancora avuto modo di provarlo su PS4.

Che siate alle prese con il titolo da un po’ o che ci abbiate appena messo mano, scaricare l’ultima patch (che rende più facile ottenere un trofeo) vi tornerà ugualmente utile.

Rimanendo in tema di aggiornamenti, uno degli ultimi ha migliorato una caratteristica feature del titolo, e se amate gli animali (in particolare le volpi) avrete sicuramente già capito a quale ci riferiamo.

Tornando al contesto televisivo, l’avventura di Jin Sakai è spuntata in un episodio di Jeopardy!, quiz televisivo statunitense basato su nozioni di cultura generale.

Durante una puntata andata in onda nei giorni scorsi, i concorrenti sono stati invitati a scegliere tra una delle 24 caselle, ognuna relativa a una diversa categoria.

Dopo aver selezionato quella da 800 dollari in ambito “Fun & Games”, i concorrenti si sono trovati davanti a un piccolo video gameplay di Ghost of Tsushima, debitamente contestualizzato storicamente.

Quanto avvenuto non è sfuggito al team di Sucker Punch, che ha ringraziato Jeopardy! in un post apparso su Twitter, allegando anche il video in questione (via GameRant):

Hey, we know this one!

Thank you to @Jeopardy for featuring #GhostOfTsushima as a clue on tonight's show! We'll be saying "What is a samurai?" for weeks now. pic.twitter.com/PmAz0a7Ayq

— Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) October 2, 2021