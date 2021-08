Ghost of Tsushima Director’s Cut, easter egg per due icone PlayStation

Ghost of Tsushima Director’s Cut ha introdotto almeno due easter egg dedicati a due icone PlayStation, prontamente scoperti dai fan.

La nuova edizione ha fornito un upgrade next-gen nativo per PlayStation 5 e un’espansione sensibile della storia.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione PS5, questa espansione aggiunge altri contenuti che non mancheranno di esercitare un forte appeal sugli appassionati che abbiano amato l’originale.

Inoltre, si tratta del primo gioco first-party Sony a supportare un sistema inedito di trasferimenti di salvataggi da PS4 a console di nuova generazione.

Prima di tutto, un easter egg incentrato su God of War è stato rilevato sull’isola di Iki, con un riferimento in particolare all’inizio della nuova avventura di Kratos.

All’inizio dell’esclusiva PS4, ricorderete, i giocatori devono abbattere un albero con un’impronta dorata sul tronco.

Ghost of Tsushima contiene un albero con un’impronta dorata simile a quella, un esplicito riferimento alla produzione di Santa Monica Studio.

A partire da quella località a nord della foresta Yahata i giocatori potranno risolvere un puzzle che li condurrà allo sblocco di un set con i colori e il logo di God of War, come suggerito dalla stessa Sucker Punch sui social.

I found also bloodborne and shadow of the colossus easter eggs pic.twitter.com/ktyzOAhMye — Ariel7007 (@Ariel7007) August 20, 2021

Un altro riferimento scovato dai fan è quello a Sly Cooper, all’interno di una caverna ben nascosta e poco illuminata.

L’icona PlayStation fa parte ormai del pantheon di Sony e resta uno dei primissimi giochi del team di sviluppo californiano, e in virtù di ciò un omaggio simile non sembra affatto fuori luogo.

Questo utente afferma di aver trovato easter egg anche per Bloodborne e Shadow of the Colossus, per cui sembrerebbe proprio che lo studio californiano si sia sbizzarrito sull’isola di Iki.

Anche le celebrazioni per l’uscita di Ghost of Tsushima Director’s Cut hanno visto picchi di creatività imponenti, come nella realizzazione di questa statua.

Un lancio che ha visto la Director’s Cut migliorare (almeno) una funzionalità grazie alla potenza di PlayStation 5.

Per non parlare della nuova storia, con un villain diverso e un approfondimento sul passato tormentato del protagonista Jin Sakai.