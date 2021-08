Ghost of Tsushima Director’s Cut, Sony celebra il lancio con il “vero” Jin

Ghost of Tsushima Director’s Cut è appena arrivato su PS4 e PS5, per la felicità dei fan della prima ora e di chi non ha ancora avuto modo di provarlo.

Le gesta di Jin Sakai hanno reso giustizia (videoludica, s’intende) al Giappone feudale e alle sue atmosfere grazie all’ottimo lavoro compiuto da Sucker Punch.

Il titolo è stato appena recensito sulle nostre pagine da Domenico Musicò, che vi ha spiegato come si comporta il gioco su PS5 e quali sono i difetti da tenere d’occhio.

Se avete intenzione di addentrarvi nell’avventura in versione next-gen tramite upgrade sarà necessario effettuare un pagamento, condizione che non tutti hanno preso benissimo.

L’uscita della Director’s Cut è stata celebrata da PlayStation con un’iniziativa davvero particolare, tanto imponente quanto il gioco stesso.

La notizia arriva dal profilo Twitter di Sucker Punch, dov’è apparso un Jin Sakai a grandezza naturale donato da Sony in occasione del lancio (via TheGamer):

Wow, thank you to @PlayStation for sending us this stunning life-sized Jin statue for the Sucker Punch office! @dicek2g, we hope you can come meet him someday! pic.twitter.com/TPrN9PWPrr

— Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) August 19, 2021