Ghost of Tsushima ha raggiunto un traguardo incredibile: il sequel si farà?

Lo scorso mese di ottobre, il boss di PlayStation Jim Ryan ha reso noto che che il successo di Ghost of Tsushima è stato davvero inaspettato persino per Sony, visto e considerato che parliamo di una proprietà intellettuale nuova di zecca senza alcun traino o nome altisonante.

Ora, Seth Schiesel del New York Times ha rivelato via Twitter che il gioco d’azione targato Sucker Punch ha raggiunto l’incredibile somma delle 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo (dallo mese di luglio di quest’anno).

Yes they did, and I believe the 5 million figure for Ghost of Tsushima had not been reported previously. — Seth Schiesel (@SethSchiesel) November 12, 2020

Sì, credo che la cifra dei 5 milioni ottenuti da Ghost of Tsushima non fosse stata segnalata in precedenza.

Si può quindi parlare di successo commerciale a tutto tondo? Assolutamente sì, considerando anche e soprattutto che si tratta della nuova IP più venduta della generazione PlayStation. Il chairman di SIE aveva infatti spiegato il mese scorso che il risultato ottenuto dal gioco «è il frutto non di enormi ondate di spesa ma di una crescita organica molto, molto stabilmente, attentamente pianificata».

Un'immagine di Ghost of Tsushima Legends.

Ciò apre quindi la possibilità concreta che Sony decida di autorizzare la lavorazione di un vero e proprio sequel prima di quanto si pensi, magari con un’uscita prevista in esclusiva su console PlayStation 5 nei prossimi mesi (o forse sarebbe meglio parlare di anni), visto che già si parla della nuova ambientazione che farà da sfondo alla vicenda.

Ricordiamo anche che lo scorso 16 ottobre, Sucker Punch e Sony hanno rilasciato Ghost of Tsushima Legends, un importante update che aggiunge per la prima volta il comparto multiplayer. Questi include anche la modalità Nuova Partita+ oltre a una nuova valuta per gli oggetti più rari, senza dimenticare anche l’introduzione della possibilità di farsi alleati i cani (anche sotto forma di spirito).

Se volete saperne di più sull’ultima avventura di Sucker Punch per PlayStation 4, il nostro consiglio è quello di recuperare anche la nostra recensione di Ghost of Tsushima, nella quale vi sveliamo tutti i dettagli di questo avvincente gioco d’azione e d’avventura.

Ghost of Tsushima, lo ricordiamo, è in ogni caso disponibile dal 17 luglio scorso in esclusiva assoluta su console PS4. Il gioco si aggiornerà per supportare i 60fps su PS5.