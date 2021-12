Genshin Impact, un leak svela grandi novità per il nuovo aggiornamento

Genshin Impact continua a essere un fenomeno senza freni, tanto che ora sono stati resi noti i primi dettagli circa l’aggiornamento di gennaio 2022, il quale promette faville.

Il free-to-play di miHoYo ispirato (vagamente) a The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha infatti ottenuto col tempo parecchi consensi da parte dei giocatori, grazie anche e soprattutto alla mole di contenuti aggiuntivi.

Contenuti che fanno tranquillamente il paio con la valanga di Primogens gratis che lo sviluppatore ha offerto nel corso di queste settimane.

Del resto, l’aggiornamento 2.4 di Genshin Impact è davvero imminente, a cui ora se ne aggiungerà un altro di tutto rispetto.

Con l’arrivo dell’aggiornamento 2.4 si attiveranno infatti i banner di Shenhe e Xiao, sebbene oltre a questi due personaggi 5 stelle ne saranno anche presenti altri tre a 4 stelle.

Ora, il leaker SaveYourPrimos (via GMS) ha reso noto in anteprima che, oltre a Yun Jin, arriveranno anche Chongyun e Ningguang.

Ma non solo: sempre il dataminer in questione ha riportato anche che le armi a 5 stelle saranno la Primordial Jade Winged-Spear e la Calamity Queller.

Ecco, poco sotto, le armi a 4 Stelle che avranno un drop-rate potenziato nel banner noto come Epitome Invocation:

Favonius Warbow – Arco

The Flute – Spada

Lithic Spear – Lancia

The Widsith – Catalizzatore

Favonius Greatsword – Claymore

