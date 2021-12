Genshin Impact, annunciato un nuovo personaggio (ed è il più atteso)

Il 2021 ha segnato, tra le altre cose, anche il consacramento del successo di Genshin Impact, nonostante tutte le critiche.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

Con l’aggiornamento 2.4, il team di sviluppo aveva promesso tante novità in arrivo all’interno del gioco, anticipandone anche alcune.

Ma le sorprese dell’update di Genshin Impact si sono rivelate molte, tra cui anche un nuovo scenario da esplorare, ambientato in parte sott’acqua, molto diverso dai precedenti.

E per chiudere l’annata, MiHoYo ha svelato ufficialmente quale sarà il prossimo personaggio di Genshin Impact, che verrà introdotto nell’update 2.5 del gioco che arriverà a febbraio.

Si tratta di un personaggio che i giocatori avevano già incontrato, e che da tempo si pensava sarebbe diventato giocabile, ed ora è arrivata la conferma: Yae Miko sarà sbloccabile nel prossimo update.

Come riporta PCGamesN, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del profilo Twitter del gioco, con la prima illustrazione ufficiale del banner di Yae Miko.

Yae Miko ‧ Astute Amusement

Guuji of the Grand Narukami Shrine The Grand Narukami Shrine's head shrine maiden and a descendant of Kitsune lineage, Eternity's servant and friend… and the intimidating editor-in-chief of Yae Publishing House, a publisher of light novels. pic.twitter.com/xgMxeQrTnp — Genshin Impact (@GenshinImpact) December 31, 2021

Yae Miko è uno dei personaggi secondari più importanti che si incontrano durante l’avventura di Genshin Impact, precisamente durante la storyline di Inazuma. Per via del gradimento riservato dai giocatori è stato deciso di renderla un personaggio giocabile.

Il personaggio viene descritto come una discendente del lignaggio Kitsune, nonché una caporedattrice dai modi intimidatori che gestisce la Yae Publishing House, una casa editrice specializzata in romanzi.

Un personaggio molto particolare che, lo ricordiamo, sarà introdotto con l’update 2.5 di Genshin Impact che sarà pubblicato intorno alla metà di febbraio 2022.

Genshin Impact continua ad andare avanti insomma, mentre il team di sviluppo ha iniziato ad espandersi anche in Occidente visto il tanto lavoro che è necessario fare.

In futuro, invece, ci sarà un altro titolo ad accompagnare l’open world fantasy, un progetto su cui miHoYo ha già iniziato a lavorare da molto tempo.

Avete visto, invece, la sedia da gaming ufficiale del gioco? Oltre ad essere bella è anche generosa, perché vi regala delle Primogems.