Genshin Impact, leak svela la nuova skin di un personaggio molto amato

Genshin Impact continua imperterrito nella sua corsa, e mentre il mondo di gioco si aggiorna arrivano anche tanti nuovi contenuti estetici.

Il titolo, fortemente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild anche se i fan non sono d’accordo, è stato uno dei grandi casi degli ultimi anni del mercato dei videogiochi.

Su Genshin Impact abbiamo scritto di tutto, e quando diciamo “scritto più o meno tutto”, intendiamo che, qualche tempo fa, MiHoYo ha deciso di permettere ai fan di Genshin Impact di monetizzare sulle loro fan art e creazioni personali.

Così come delle ultime novità sul gioco, tra cui l’evento di Natale che sta facendo tantissimi regali ai giocatori e, se siete tra questi, vi consigliamo di non perderlo.

Genshin Impact si aggiorna con una frequenza molto stabile e veloce e, tra le tante novità, di recente sono iniziate ad arrivare anche le skin per i personaggi sbloccati.

Un nuovo leak relativo all’aggiornamento 2.4 ci svela la nuova skin di uno dei personaggi più amati della storyline di Genshin Impact: Ningguang.

Come rivela Dualshockers, nel prossimo aggiornamento del gioco avrete la possibilità di acquistare un aspetto alternativo per la statuaria Ningguang, di cui è stata diffusa anche una prima immagine.

Un aspetto molto invernale per la bella Ningguang che, pur non essendo uno dei personaggi più forti, è molto apprezzato per via del suo ruolo nella storia di Genshin Impact.

Per via di questo ruolo, per il character design e la sua doppiatrice, Ningguang è diventato rapidamente uno dei personaggi più amati da tutta la community, e finalmente anche lei avrà il suo aspetto alternativo.

Come detto, la skin sarà inserita all’interno dell’aggiornamento 2.4 ma, allo stato attuale, non sono chiare le modalità con cui sarà possibile ottenerla.

A prescindere che sia a pagamento oppure no, Genshin Impact avrà i vostri soldi in un modo o nell’altro, e li spenderà per aprire studi di sviluppo ed espandersi anche in Occidente.

Se non vedete già l’ora di scoprire quali saranno i prossimi personaggi giocabili, miHoYo ha svelato ufficialmente una doppietta importante che, con ogni probabilità, esordirà già a partire dall’aggiornamento 2.4.