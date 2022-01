Genshin Impact, il nuovo update è vicinissimo e fa un regalo ai giocatori

Il 2021 è stato un grande anno per Genshin Impact, sebbene il 2022 sarà sicuramente l’anno in cui il titolo beneficerà di un gran numero di contenuti (molti dei quali assolutamente gratis).

Il titolo, vagamente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è senza ombra di dubbio uno dei grandi fenomeni videoludici degli ultimi tempi, tanto da condizionare l’intero mercato dei videogiochi.

Ora, con l’aggiornamento 2.4, il team di sviluppo si prepara a tante e succose novità, come del resto ci è stato anticipato nelle scorse giornate.

Tra queste, anche un nuovo scenario tutto da esplorare – ambientato in parte sott’acqua – decisamente differente dai precedenti. Ora, miHoYo ha confermato la data di arrivo del nuovo aggiornamento, inclusi gli orari della manutenzione che anticiperà il rilascio dei nuovi contenuti.

Stando a quanto confermato anche da PCGamesN, i server di Genshin Impact andranno offline dalle 23:00 ora italiana di mercoledì 5 gennaio.

L’arrivo della patch 2.4 è quindi previsto secondo i calcoli per le 4:00 del mattino ora italiana di giovedì 6 gennaio 2022.

I giocatori riceveranno 300 primogems gratis come compenso per il periodo di manutenzione, le quali verranno consegnate tramite la casella di posta in-game entro cinque ore dal lancio dell’aggiornamento (ma solo agli utenti in possesso di un Adventure Rank 5).

Come annunciato in precedenza, l’update 2.4 introdurrà una nuova area “piena di segreti” nota come Enkanomiya, così come introdurrà i nuovi personaggi Shenhe e Yun Jin.

Ma non solo: in futuro ci sarà un altro titolo ad accompagnare l’ormai celebre open world fantasy, un progetto su cui miHoYo ha già iniziato a lavorare da diverso tempo.

