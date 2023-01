Genshin Impact vi regala altre Primogems gratis con un evento speciale

Genshin Impact è un gioco amatissimo, ma quando offre delle Primogems gratis diventa ancora più amato probabilmente.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) offre spesso occasioni di accumulare Primogems gratis, e quella di oggi è una delle tante.

Giusto qualche settimana fa era successo di nuovo, con un evento che metteva a dura prova le conoscenze dei fan nei confronti di Genshin Impact e i suoi personaggi.

E, come accade per ogni aggiornamento praticamente, anche stavolta HoYoverse vi offre la possibilità di accumulare valuta virtuale con un piccolo sforzo.

Il nuovo evento web di Genshin Impact chiamato Iridescence in Papers offre Primogems gratis per tutti i giocatori che partecipano visitando questo indirizzo.

Un evento che HoYoverse ha creato per celebrare il capodanno lunare cinese, con una estensione dell’evento Lantern Rite che era già attivo. Nell’evento i giocatori dovranno creare dei collage per inscenare delle situazioni particolari in un teatro fatto di carta.

Yun Jin farà la sua apparizione dato che è una vera interprete teatrale. C’è anche Hu Tao, il che è meno sorprendente visto che era già apparso sul palco durante il già citato Lantern Rite.

L’evento è già in corso e durerà fino al 7 febbraio, e per partecipare sarà necessario avere un grado avventura di almeno 10, con le ricompense che verranno inviate subito nella mail del gioco.

Sbloccando tutte le pergamene dei personaggi e creando collage si potranno ottenere fino a 120 Primogems, otto Mystic Enhancement Ore, 12 libri di livello viola e 100.000 mora.

