Genshin Impact 3.1 vi regalerà tantissime Primogems gratis

Manca poco all’arrivo di Genshin Impact 3.1, e come spesso accade per questi aggiornamenti ci saranno eventi che vi regaleranno molte Primogems.

Il titolo che si è ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon) sta continuando inesorabile la sua cavalcata, senza un minimo cenno di rallentamento.

Di recente è stata annunciata anche una serie anime ispirata al titolo, a dimostrazione di quanto stia diventando un brand sempre più forte.

Talmente tanto che ha racimolato nel tempo anche la sua schiera di emuli e cloni, come il già noto Tower of Fantasy.

In occasione dell’arrivo di Genshin Impact 3.1, HoYoverse ha intenzione di offrire moltissime Primogems gratis ai giocatori, come riporta PCGamesN.

Il titolo festeggerà tra l’altro il suo secondo anniversario proprio con questo update, e per questo le Primogems saranno più del solito proprio per celebrare la ricorrenza.

Stando al calcolo fatto da SoraHoshina, moderatore, scrittore di guide e designer di infografiche su HoYoLAB, fornisce delle stime sulla quantità di Primogems chei giocatori potranno guadagnare gratuitamente negli eventi che accompagneranno il lancio dell’update.

La stima è che i giocatori free-to-play dovrebbero ottenere circa 12.240 Primogem, 15 Acquaint Fates e 20 Intertwined Fates, mentre i giocatori che spendono dovrebbero aspettarsi circa 16.070 Primogem, 15 Acquaint Fates e 24 Intertwined Fates in Genshin Impact 3.1.

Un ottimo modo per partire con un’ottima spinta per sbloccare i nuovi personaggi, e avere un aiuto per ottenere tutti i contenuti esclusivi che verranno inseriti con l’update.

Genshin Impact 3.1 promette infatti di essere un update molto massiccio rispetto a quello a cui sono stati abituati i giocatori finora, del quale sono già emersi numerosi leak tra cui quelli relativi alla comparsa di nuovi nemici elementali.

Manca davvero poco in ogni caso, e finalmente i giocatori potranno scoprire tutte le novità dell’atteso aggiornamento.