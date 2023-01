Genshin Impact 3.5 potrebbe vedere un gradito (e misterioso) ritorno

L’attesissimo aggiornamento 3.4 di Genshin Impact è ufficialmente disponibile da qualche giorno, sebbene a quanto pare è già il momento di pensare alla versione 3.5.

Genshin Impact è del resto un fenomeno planetario (trovate vari gadget a tema su Amazon) e si aggiornerà prossimamente con tanti nuovi contenuti e personaggi di rilievo.

Per la versione 3.4 HoYoverse ha pubblicato il changelog ufficiale con tutte le novità implementate con l’ultima versione, ma ora è il momento di parlare di un gradito ritorno.

Come riportato anche da Game Rant, una nuova fuga di notizie su Genshin Impact rivela che un personaggio davvero molto popolare chiamato Dainsleif potrebbe fare il suo ritorno sulle scene.

Un nuovo leak di Genshin Impact rivela infatti che nel prossimo aggiornamento 3.5 apparirà un personaggio ben noto alla community di giocatori, ossia Dainsleif.

Lo sviluppatore HoYoverse ha già confermato alcuni dei contenuti del prossimo aggiornamento, tra cui due nuovi personaggi noti come Dehya e Mika.

Dainsleif è uno dei personaggi più attesi di Genshin Impact ed è stato annunciato ufficialmente durante il primo story teaser del gioco, visto nel 2020. Da allora, l’eroe ha fatto diverse apparizioni nella trama ufficiale e molti giocatori si aspettano che diventi parte del roster giocabile in futuro.

Uno dei leaker più affidabili, chiamato ‘Genshin_Intel’, ha infatti pubblicato una panoramica dell’imminente aggiornamento 3.5 di Genshin Impact. Il post menziona che Dainsleif apparirà nell’Atto IV dell’attuale terzo capitolo dell’Archon Quest, insieme a Kaeya ed Eide.

La trama ufficiale del gioco presenta Dainsleif come uno dei personaggi più misteriosi del gioco, un tempo capitano della Guardia Reale della leggendaria nazione Khaenri’ah.

Questa regione si è ribellata agli dei di Teyvat e ha portato alla sua inevitabile distruzione 500 anni prima della linea temporale attuale del gioco, durante il famigerato cataclisma.

La questline “We Will Be Reunited” ha confermato che Dainslef sta combattendo contro l’Abisso nonostante i suoi legami con Khaenr’ah. Anche se è apparso un paio di volte nella storia, le vere intenzioni dell’eroe rimangono un mistero, il che ha portato molti giocatori a sospettare che potrebbe diventare uno dei cattivi del gioco finale.

I fan hanno anche sottolineato che il leaker ha menzionato uno dei personaggi leggendari di Mondstadt, Alice. Questi, che è stato confermato essere la madre di Klee, è anche conosciuto come uno dei maghi più potenti del mondo di Teyvat. Nonostante ciò, Genshin_Intel ha poi confermato che Alice non apparirà di persona nel nuovo update.

