Genshin Impact, numeri impressionanti: 50 milioni di dollari di incassi nella prima settimana

Avevamo già notato che Genshin Impact si stesse rapidamente trasformando in un fenomeno di costume videoludico: il titolo free-to-play di MiHoYo è già un tormentone tra gli appassionati e, nato sotto l’ombra del suo essere «un clone di Zelda: Breath of the Wild», ha in realtà preso in contropiede appassionati e critica, rivelandosi un titolo estremamente valido per quanto concerne la proposta ludica e la grande abbondanza di contenuti. Il tutto, senza spingervi davvero verso le microtransazioni, come spiegato dal nostro Gianluca Arena nella recensione.

I numeri, tuttavia, potrebbero essere anche più impressionanti di quanto preventivato: secondo quanto stimato dagli analisti, infatti, il gioco ha avuto 17 milioni di download solo su mobile, ma è disponibile anche su PC e PS4 (anche qui, gratis), quindi il numero di giocatori totale è ben superiore a questo.

Genshin Impact sta facendo registrare numeri da fenomeno di massa

L’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad, che nei giorni scorsi si era sorpreso per quanto il mercato occidentale non si fosse fatto trovare pronto a dare copertura a un gioco destinato a diventare così popolare, ha calcolato ai microfoni di IGN USA che il gioco avrebbe incassato $50 milioni solo nella sua prima settimana, con i soldi che arrivano da Cina, Giappone e Stati Uniti – i mercati dove sta riscuotendo maggior popolarità.

Nelle parole dell’analista:

Mentre questo modello di monetizzazione è già disponibile in Cina, il gioco sta rendendo popolare il modello AAA free-to-play gacha anche in Occidente. MiHoYo ha lavorato per assicurarsi che i giocatori potessero giocare senza il bisogno di pagare per andare avanti, offrendo allo stesso tempo la possibilità di pagare, e quindi monetizzare, per coloro che vogliono farlo, per ottenere più rapidamente i personaggi e gli equipaggiamenti migliori.

Il risultato è un’esperienza intelligente che sta portando nelle tasche della compagnia cifre davvero ingenti, ma che non stupiscono Ahmad: MyHoYo lavorava al gioco da più di quattro anni, con oltre cento persone, e ha investito oltre $100 milioni sul progetto.

