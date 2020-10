Genshin Impact è già un fenomeno: è il più grande lancio videoludico cinese di sempre

Sembrava volersi affacciare sul mercato semplicemente come una sorta di clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma non è affatto così: al di là delle somiglianze palesi, come vi abbiamo spiegato nella recensione del nostro Gianluca Arena, Genshin Impact ha una sua profondità, degli apprezzabili pregi e, nonostante sia gratis, non spinge mai verso le microtransazioni.

Queste caratteristiche gli stanno valendo un lancio davvero da record per il mercato cinese: secondo quanto rilevato da Qimai Data e riferito da SCMP, infatti, parliamo del miglior lancio di sempre in tutto il mondo per un videogioco cinese. Un vero e proprio punto di svolta per il mercato del Dragone, che ha da sempre un rapporto particolare con l’industria videoludica, e che di recente ha sedotto il pubblico di tutto il mondo anche con la presentazione dell’intrigante Black Myth, del quale attendiamo di scoprire di più.

Genshin Impact è disponibile su PC, PS4 e piattaforme mobile

I dati ci rivelano anche che parliamo del videogioco che ha i secondi migliori incassi di sempre su App Store in Cina (anche davanti a TikTok, che sul mercato domestico si chiama Douyin).

L’interesse, oltretutto, era alto anche prima del lancio: ben 16 milioni di giocatori cinesi si erano pre-registrati per accedere al gioco al momento del debutto, mentre nel resto del mondo erano circa 5,3 milioni – numeri senza precedenti.

Per raggiungere questo risultato, miHoYo non si è risparmiata: come dichiarato da Liu Wei, co-fondatore della compagnia, il budget del gioco per lo sviluppo e la promozione si aggira intorno ai $100 milioni. Un modo, secondo gli esperti di mercato, per dimostrare in modo convinto che il mercato cinese vuole crescere anche nei videogiochi, una volta per tutte.