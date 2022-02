Genshin Impact 2.6, leak svela una nuova area, il ritorno di un personaggio chiave e tanto altro

I giocatori di Genshin Impact sono presissimi dalla versione 2.5 del gioco, la quale promette di traghettare il titolo verso nuove vette di eccellenza.

Il free-to-play sviluppato miHoYo che omaggia (per sommi capi) anche il ben noto Breath of the Wild si prepara infatti a una serie di novità realmente sorprendenti.

E se il nuovo aggiornamento ha anche permesso ai giocatori di mettere mano a tante primogens gratis, a quanto pare è già tempo di guardare al futuro.

I colleghi di DualShockers hanno infatti anticipato che un leak avrebbe svelato alcune delle novità che riguarderanno la versione 2.6 del gioco.

Secondo una fuga di notizie pubblicata da UBatcha, uno dei leaker più affidabili della community di Genshin Impact, potremmo ricevere una serie di sorprese davvero molto interessanti nel prossimo aggiornamento.

In primo luogo, avremo una nuova area Liyue, cosa questa che farà sicuramente molto piacere a chi aspettava al varco nuove zone esplorabili.

Successivamente, è stato anche reso noto che il festival di Inazuma farà il suo debutto proprio nell’aggiornamento 2.6. Per chi non lo sapesse, il Summer Festival viene celebrato nella regione di Inazuma e sarà molto interessante vedere cosa verrà aggiunto come parte del nuovo festival estivo.

Inoltre, anche Dainsleif a quanto pare farà ritorno nell’aggiornamento 2.6: il personaggio è assente dalle scene da diverso tempo, tanto che i giocatori stavano aspettando con ansia il suo arrivo.

Infine, il leak afferma anche che avremo anche un personaggio di Mondstadt, ossia Venti: stando ai calcoli dovremmo ricevere l’aggiornamento tra circa sei settimane, quindi i fan dovranno necessariamente ancora aspettare un po’ prima di poterne sapere di più.

Nell’attesa non fatevi sfuggire neanche la sedia da gaming ufficiale del gioco, in grado di darvi modo di mettere mano a tante Primogems gratuite.

Infine, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricchissima guida su come giocare al meglio il free-to-play più giocato di sempre.