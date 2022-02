Genshin Impact è pronto alla rivoluzione: l’ultimo evento anticipa una novità

Il gameplay di Genshin Impact è riuscito in breve tempo a conquistare un pubblico sempre più vasto di appassionati, grazie a una formula semplice da apprendere ma altrettanto complessa da padroneggiare.

Una profondità che non si vede spesso nei titoli free-to-play, che dopo lo scetticismo causato dalla sua somiglianza con Zelda Breath of the Wild è riuscito a spazzare via ogni critica e imporsi nel mercato.

La produzione di miHoYo è riuscita a imporsi anche in Italia, al punto che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere addirittura in arrivo la localizzazione italiana.

E mentre l’aggiornamento 2.6 si prepara ad espandere ancora di più il mondo di gioco, l’ultimo evento disponibile attualmente su Genshin Impact ha incuriosito non poco i fan, per via di un misterioso nuovo sigillo.

Come riportato da Game Rant, i giocatori sono infatti attualmente impegnati nella raccolta di Light Sigil, che potranno essere scambiati per ottenere un’arma esclusiva, Primogems e altri contenuti aggiuntivi.

La community è però rimasta incuriosita dall’estetica dei sigilli di luce, che presenta una somiglianza decisamente incredibile agli altri elementi attualmente presenti nel gioco.

Gli utenti sono dunque convinti che in futuro potrebbe arrivare l’elemento di Luce, insieme magari al corrispondente elemento Buio: un’ipotesi che viene rafforzata da quanto accaduto in un’altra produzione di miHoYo.

Honkai Impact 3rd aveva infatti introdotto il misterioso tipo «Quantum» in maniera simile a quanto avvenuto su Genshin Impact, ovvero attraverso eventi, mostrando somiglianze e aumentando la curiosità degli utenti.

L’introduzione del nuovo elemento Luce certamente aiuterebbe ad ampliare ancora di più l’offerta videoludica e aprire il gameplay a nuove importanti possibilità, tuttavia bisogna ricordare che, se effettivamente miHoYo deciderà di introdurre questo nuovo elemento, è probabile che succederà dopo che gli sviluppatori decideranno di aggiungere il tipo Dendro, attualmente ancora assente.

Ovviamente al momento si tratta di semplici speculazioni non confermate, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo.

Nel frattempo, se siete interessati a iniziare anche voi la vostra avventura in questa produzione free-to-play, vi raccomandiamo di consultare la nostra dettagliata guida di Genshin Impact.