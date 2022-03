Genshin Impact, il mondo di gioco diventa un’opera d’arte

I giocatori di Genshin Impact stanno vivendo un momento d’oro all’interno del free-to-play di successo, grazie a una mole di contenuti sempre nuova.

Il titolo creato da miHoYo che omaggia a tratti anche Zelda Breath of the Wild non ha infatti mai spesso di coinvolgere la community, la quale sembra essere ormai assorbita dal mondo di gioco messo in piedi dagli sviluppatori.

E mentre l’aggiornamento 2.6 in uscita prossimamente promette faville, i fan hanno quindi deciso di ingannare il tempo realizzando anche vere e proprie opere d’arte a tema Genshin Impact.

Come riportato anche da Game Rant, sul subreddit ufficiale di Genshin Impact, l’utente ‘xblackspy0304’ ha espresso il suo apprezzamento per il gioco realizzando uno spettacolare modello in argilla di Teyvat.

Per essere più precisi, il modello mostra un’ampia parte di Mondstadt, ossia tre delle sue regioni: Starfell Valley, Galesong Hill, e naturalmente l’iconica città di Mondstadt.

Secondo la sezione dei commenti, c’è voluta circa una settimana per realizzare il modello e i fan gli hanno già dato il divertente soprannome di ‘Clayvat’ (dove clay vuol dire, appunto, argilla). Poco sotto, un’immagine del risultato finale.

Come regione a sé, Mondstadt non è stata al centro della storia principale del gioco, sebbene diversi leak hanno rivelato che ciò che accadrà a seguito dell’evento Lantern Rite la riporterà sotto i riflettori.

Altre voci hanno invece rivelato che l’intera regione di Mondstadt sarà al centro di una grande espansione attesa prossimamente, quindi le sorprese non mancheranno di certo.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra guida su come giocare al meglio il free-to-play più amato del momento.

Ma non solo: avete già avuto modo di ammirare anche la sedia da gaming ufficiale del gioco, in grado di regalarvi tra le varie cose anche tante Primogems gratuite?