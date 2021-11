Genshin Impact è inarrestabile: incassi record (e batte GTA V e Fortnite)

Genshin Impact ha da pochi giorni compiuto ufficialmente il suo primo compleanno, imponendosi fin da subito nella scena del gaming come un fenomeno destinato a restare a lungo.

Il free-to-play di miHoYo è infatti riuscito a ottenere nel suo primo anno degli incassi straordinari, riuscendo a battere perfino due fenomeni ritenuti fino ad oggi ritenuti imbattibili: GTA V e Fortnite.

Un successo ottenuto anche grazie alla distribuzione su piattaforme come le console PlayStation: la versione PS5 è stata costruita appositamente da zero.

Il titolo ha conquistato fin da subito i fan per via del proprio gameplay, che riesce anche a stimolare la creatività dei giocatori più fantasiosi, come dimostrato da un bug che ha «introdotto» i dinosauri.

Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, i fan hanno compilato una speciale classifica mettendo a confronto i giochi più popolari di sempre, evidenziando in particolar modo i guadagni ottenuti nel primo anno.

Fino ad ora, a condurre questa speciale classifica era Fortnite, il popolarissimo battle royale di Epic Games, con una cifra che si avvicina ai 2.8 miliardi di dollari, seguito a ruota da GTA V con incassi di poco superiori ai 2 miliardi.

Genshin Impact ha però stracciato entrambi i titoli, aiutato soprattutto dalla popolarità ottenuta sul mercato mobile, che rappresenterebbe il 60% degli incassi totali: solo nel primo anno gli sviluppatori sarebbero infatti riusciti a guadagnare ben 3.7 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda invece il mercato legato alle versioni PlayStation, PC e software Android di terze parti, Genshin Impact sarebbe riuscito ad ottenere comunque un guadagno intorno a 1.4 miliardi di dollari: questo significherebbe che ben 2.3 miliardi sarebbero arrivati solo dalle versioni smartphone.

Del resto, le meccaniche gacha per ottenere i personaggi sono uno standard ormai accettato e molto popolare dei giochi mobile, come dimostrato dagli incredibili numeri ottenuti dal titolo free-to-play di miHoYo.

Vale comunque la pena di sottolineare che anche l’ultimo Call of Duty Modern Warfare e Animal Crossing New Horizons hanno ottenuto incassi da non sottovalutare nel loro primo anno, molto vicini a quelli di GTA V: al seguente indirizzo potrete consultare tutte le fonti utilizzate per compilare la classifica e maggiori dettagli sulla sua realizzazione.

Uno dei grandi meriti degli sviluppatori è anche quello di ascoltare i feedback degli utenti riguardanti certi temi sensibili: uno degli ultimi aggiornamenti ha infatti risposto ad una polemica culturale.

Allo stesso tempo, sono state anche introdotte delle rivoluzioni per rendere la storia più impegnativa: una risposta nei confronti di chi, evidentemente, riteneva i livelli troppo semplici da portare a termine.

Forse proprio perché consapevoli dei grandi incassi ottenuti, gli sviluppatori hanno perfino provato a coinvolgere l’uomo più ricco del mondo, ma l’iniziativa si rivelò un vero e proprio boomerang che li costrinse a rinunciare.