Genshin Impact, l’evento da KFC manda in tilt la Cina (libera dal COVID)

Sebbene il fenomeno di Genshin Impact abbia perso un po’ di potenza dalle nostre parti, il successo del gioco non sembra volersi arrestare in Cina.

Nonostante il tempo passato dal lancio, il gioco continua a registrare cifre da capogiro, con incassi che pochi mesi fa avevano toccato la ragguardevole cifra di 6 milioni di dollari al giorno.

I risultati raggiunti hanno spinto gli sviluppatori di Studio MiHoYo a premiare i suoi dipendenti con una lotteria interna, dove sono stati resi disponibili premi come PlayStation 5 e RTX 3070.

E così, mentre Valheim ha rubato il titolo di gioco del momento a Genshin Impact – fenomeno analizzato attentamente dal nostro Valentino Cinefra – in Cina continuano a spopolare le iniziative dedicate al popolare JRPG.

Un accordo con la catena KFC ha permesso a quest’ultima di distribuire, all’interno dei suoi menù, dei preziosi gadget dedicati al gioco e ai suoi personaggi.

Tra i gadget, peraltro, ci sono delle spille molto rare che, stando all’analista Daniel Ahmad, vengono regalate al cliente soltanto qualora quest’ultimo pronunci le parole «Meet in another world, Enjoy delicious food» al momento dell’ordinazione.

L’evento sarebbe dovuto perdurare fino al 21 marzo, ma a quanto pare potrebbe essere cancellato in anticipo.

Il motivo è paradossale: l’eccessivo successo dell’iniziativa ha spinto un numero fin troppo elevato di persone nei locali, compromettendo le misure di sicurezza sanitaria attualmente in vigore.

Come sottolineato dall’analista Daniel Ahmad di Niko Partners, queste scene di folla sono sorprendenti per l’afflusso di fan ma non in collegamento al COVID-19.

It's worth noting that COVID-19 isn't much of an issue in China and hasn't really been for months at this point. Things are back to normal which is why events like this can run, but ofc the turnout was much higher than expectations.

