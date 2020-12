Altro che fenomeno passeggero, Genshin Impact incassa $6 milioni al giorno

L’industria dei videogiochi vive di fenomeni che nascono dall’oggi al domani diventando di tendenza e coinvolgendo molti appassionati nei loro mondi: solo di recente, ad esempio, abbiamo assistito all’esplosione di popolarità di Among Us, un videogame che era arrivato nel 2018 ma che è diventato un tormentone proprio quest’anno. Pochi mesi prima abbiamo avuto anche il boom del simpatico Fall Guys e, da qualche tempo, stiamo assistendo alla grande popolarità di Genshin Impact.

Quando queste nuove proprietà intellettuali si fanno strada in modo così repentino, molti si domandano se ci sia qualcosa al di là di una tendenza passeggera che potrebbe farle dimenticare tanto rapidamente quanto si sono affermate. Ebbene, decisamente quella di “fenomeno di passaggio” non può dirsi l’etichetta di Genshin Impact, che è una vera e propria miniera d’oro per Studio miHoYo.

I giochi mobile dagli incassi maggiori tra settembre e novembre 2020. Thanks SensorTower

Vi avevamo riferito già diverse settimane fa del grande successo ottenuto dal gioco, ma i numeri aggiornati rilevati dal sito specializzato Sensor Tower sono anche più notevoli. Il gioco di ruolo gratuito, infatti, ha messo insieme incassi per quasi 400 milioni di dollari, che si traducono in oltre 6 milioni di dollari al giorno nelle casse degli autori, dalla sola versione mobile.

A fare meglio di Genshin Impact nei suoi primi due mesi solamente Honor of Kings di Tencent ($467 milioni contro $393 milioni), mentre il popolarissimo PUBG insegue ($384 milioni).

In caso ci fosse bisogno di conferme, sono numeri che dicono tantissimo del modello free-to-play di commercializzazione delle esperienze che vogliono avere una coda lunga, come nel caso di Genshin Impact: dando accesso gratuitamente ai loro titoli, gli sviluppatori permettono agli utenti di avvicinarsi alle meccaniche e all’universo di gioco, dando a loro la scelta sullo spendere o meno dei soldi per acquistare migliorie o qualsivoglia tipo di potenziamento.

Genshin Impact è su PC, PS4 e mobile

Qualche mese fa realizzammo un approfondimento sull’argomento, in cui analizzammo l’andamento del prezzo dei videogiochi con il susseguirsi dei decenni e rilevammo che, viste le tendenze, il modello free-to-play già tempo addietro poteva, quasi paradossalmente, prevedersi come quello di monetizzazione più proficuo: così è stato.

Genshin Impact è disponibile su PC, PS4 e piattaforme mobile. Per saperne di più consultate la nostra recensione, mentre a questo indirizzo trovate le nostre guide.