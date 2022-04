Genshin Impact 3.0 potrebbe introdurre la novità più attesa di sempre

Il cast di Genshin Impact è ricco di amatissimi personaggi appartenenti a diversi elementi, che rappresentano una delle feature a livello di gameplay più interessanti del free-to-play di miHoYo.

Il titolo ha conquistato fin da subito i fan di tutto il mondo (su Amazon potete acquistarne tantissimi prodotti a tema), grazie anche al costante supporto degli sviluppatori e ai feedback dei fan che non vengono ignorati.

Uno degli ultimi cambiamenti che si è rivelato poco popolare è stato infatti cancellato dopo aver ascoltato la community, con tanto di scuse e Primogems gratis per farsi perdonare.

Ma non solo: gli sviluppatori sono anche pronti a rimborsare le Primogems convertite per errore, una vera rarità nel mercato dei free-to-play.

Nonostante il titolo si sia aggiornato solo in questi giorni alla versione 2.6, i fan hanno già iniziato a far circolare le prime indiscrezioni sull’attesa patch 3.0 del titolo.

Come riportato da DualShockers, secondo un leak pubblicato nel popolare server Discord di Wangsheng Funeral Parlor, la versione 3.0 di Genshin Impact potrebbe accogliere finalmente il primo personaggio giocabile Dendro dal lancio.

L’elemento è stato infatti incluso fin dal day one, ma senza mai rendere disponibile alcun eroe evocabile per utilizzarlo: stando alle ultime indiscrezioni, le cose potrebbero cambiare nei futuri aggiornamenti.

Secondo i leak dovrebbe infatti essere aggiunto Collei come primo personaggio Dendro del gioco, insieme a due kit per l’arco e uno per la spada.

Collei utilizzerebbe proprio l’arco come arma e a partire dalla versione 3.1 dovrebbe anche essere disponibile il primo Dendro archon: se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe di una grande novità per i fan del titolo.

Al momento ricordiamo che miHoYo non ha ancora diffuso alcuna informazione ufficiale, pertanto vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Ricordiamo che comunque Genshin Impact ha già svelato due nuovi personaggi in arrivo nel prossimo aggiornamento, anche se al momento non è ancora stato annunciato alcun eroe Dendro.