Genshin Impact, miHoYo conferma tante attese novità nella patch 2.4

Genshin Impact è ormai quasi pronto a lanciare ufficialmente l’aggiornamento 2.4, l’ultima attesa patch che il prossimo mese introdurrà tante attese novità.

Il free-to-play sviluppato da miHoYo, paragonato in occasione del lancio a Breath of the Wild per via del suo aspetto grafico, è riuscito a imporsi in breve tempo sul mercato grazie a tante meccaniche di gameplay ben riuscite, oltre al costante supporto degli sviluppatori per il lancio di nuovi update.

L’aggiornamento 2.3 aveva già introdotto per esempio l’eroe Arataki Itto, uno dei personaggi più attesi del free-to-play che è stato accolto dagli sviluppatori anche con un divertente trailer di lancio.

E sebbene un leak avrebbe già anticipato una nuova skin in arrivo per una delle protagoniste più popolari dell’avventura, oggi miHoYo ha deciso di annunciare ufficialmente quali novità potranno aspettarsi i giocatori il prossimo mese.

Come riportato da Siliconera, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo post sul proprio blog per rispondere ad alcune delle domande più frequenti relative al nuovo aggiornamento.

L’update 2.4, secondo quanto segnala miHoYo, introdurrà finalmente nuove commissioni giornaliere: nella prossima patch saranno disponibili 11 nuove missioni da portare a termine, ma che non saranno immediatamente accessibili.

Sebbene non siano state rese note le specifiche precise, gli sviluppatori scrivono che ci saranno requisiti e criteri da rispettare prima di potervi accedere.

Inoltre, sarà ancora più facile riuscire a trovare proprio le Daily Commissions nel mondo di gioco: grazie a nuove «ottimizzazioni» sarà infatti più semplice capire fin da subito dove sarà necessario dirigersi per avviare e completare la missione.

Gli sviluppatori fanno inoltre sapere che saranno aggiunti due nuovi arredamenti nel Serenitea Pot, ovvero Euphonium Unbound e Speedy Rhythm: l’ultimo di questi includerà anche dei pulsanti «Flash Step» che ci permetteranno di accedere a uno speciale scoreboard.

I prossimi aggiornamenti introdurranno inoltre ulteriori «furnishings» che consentiranno di accedere alle aree più elevate, anticipando dunque per il futuro tante altre novità in arrivo.

Ricordiamo che la patch 2.4 di Genshin Impact è attesa per gennaio 2022: probabilmente arriverà anche una doppietta di personaggi importante, già svelata da miHoYo nelle scorse settimane ufficialmente.