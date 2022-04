Genshin Impact, grandi ritorni in arrivo (ma a tempo limitato)

miHoYo ha annunciato il programma della seconda fase di Genshin Impact versione 2.6, dopo gli aggiornamenti e le novità dei giorni scorsi.

Il gioco ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild (che trovate anche su Amazon) continua a proporre update con una certa regolarità.

Nonostante quindi si inizi già a parlare della versione 3.0 e delle sue ricche sorprese, a breve tutti gli utenti avranno di che gioire.

Come riportato anche su Siliconera, sono state rese note le date in cui appariranno i banner limitati dei personaggi e delle armi.

Dal 19 aprile 2022 al 10 maggio 2022, i giocatori di Genshin Impact avranno un’altra opportunità per ottenere Ayaka, Rosaria, Sayu e Razor attraverso un banner evento limitato.

Inoltre, un banner di armi limitato si terrà nello stesso lasso di tempo: diverse armi vedranno quindi un aumento del drop rate, tra cui la spada Mistsplitter Reforged e la claymore Unforged.

Potette dare un’occhiata ai dettagli dei banner dei personaggi e delle armi poco più in basso:

In precedenza, miHoYo ha annunciato attraverso un programma speciale di Genshin Impact che Ayaka sarebbe tornata nel pool di personaggi evocabili.

Tuttavia, non era mai stato reso noto quando l’eroina sarebbe tornata durante la versione 2.6, visto che era stato confermato solo che ciò sarebbe avvenuto durante la seconda fase dell’aggiornamento.

Genshin Impact aveva in ogni caso già svelato due nuovi personaggi in arrivo nel prossimo aggiornamento, cosa questa che rende il gioco sempre più ricco e pieno di sorprese (e chissà quante ne arriveranno nelle prossime settimane).

Avete letto anche che gli sviluppatori sono anche pronti a rimborsare le Primogems convertite per errore, una cosa che non capita spesso nel mercato dei free-to-play?

Ma non solo: da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo, davvero molto belli e imperdibili per ogni fan del gioco che si rispetti.