Genshin Impact vi rimborsa: ecco come recuperare Primogems scambiate

Genshin Impact fin dal lancio si è imposto come uno dei free-to-play di maggior successo degli ultimi anni, convincendo i giocatori non solo con un cast di personaggi ben realizzato, ma anche con un ampio mondo esplorabile in continua espansione.

Proprio come tanti altri titoli appartenenti a questo genere, per poter ottenere nuovi personaggi nel titolo, paragonato spesso a Breath of the Wild prima del lancio, sarà necessario spendere necessariamente le Primogems, la valuta del gioco.

Anche per questo motivo le Primogems in regalo vengono sempre accolte con entusiasmo, dato che si tratta di un’ottima occasione per tentare di evocare un nuovo personaggio preferito.

Avere a disposizione le Primogems non sarà però sufficiente: i giocatori dovranno scambiarle in una tra due valute diverse, che sono Acquainted Fates e Intertwined Fates.

Queste saranno a tutti gli effetti le vostre monete di scambio per fare evocazioni nei banner: solitamente le più popolari sono le varianti Intertwined, dato che possono essere utilizzati anche nei banner a tempo limitato.

Tuttavia, ai giocatori di Genshin Impact è capitato spesso di scambiare le Primogems per errore nella variante opposta, senza avere la possibilità di poter fare marcia indietro.

Fortunatamente, come riportato da Game Rant, i fan hanno scoperto che in realtà esiste un metodo semplice per poter recuperare immediatamente le proprie Primogems, a patto di essere abbastanza svelti.

Se doveste trovarvi anche voi in questa situazione, dovrete aprire un ticket su Hoyoverse il più velocemente possibile, spiegare nel dettaglio che cosa è successo allegando contemporaneamente alcuni screenshot delle vostre precedenti transazioni e, soprattutto, non spendere in alcun modo le Acquainted Fates ottenute.

Ricordatevi inoltre di appuntarvi l’ora esatta del server in cui è accaduto l’incidente: se avrete fatto tutto correttamente, il team di sviluppo comprenderà che si è trattato di un incidente e vi restituirà le Primogems.

Spesso gli sviluppatori di titoli free-to-play si rifiutano di rimborsare le transazioni, non accettando le possibilità di errore, dunque il fatto che miHoYo abbia deciso di offrire questa possibilità contribuirà certamente a fidelizzare e rendere entusiasta la community.

Del resto, il team ha già dimostrato di tenere in forte considerazione i feedback dei propri utenti, annunciando proprio per la giornata di oggi un rollback importante e Primogems gratis per scusarsi.

Potrebbe valere la pena conservare il maggior numero di Primogems possibili: miHoYo ha infatti annunciato due nuovi personaggi in arrivo.