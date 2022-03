Genshin Impact, annunciati ufficialmente ben due nuovi personaggi

Genshin Impact continua ad aggiornarsi senza sosta, e l’open world free-to-play accoglierà a breve due nuovi personaggi.

Il gioco ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild non sembra infatti volersi fermare, proponendo novità come se piovesse.

L’aggiornamento 2.6 di Genshin Impact è, ad esempio, uno dei più attesi perché porta con sé alcune tra le novità più importanti.

E, in attesa che venga pubblicato, MiHoYo ha deciso di regalare un bel po’ di Primogems a tutti i fan, ecco come ottenerli.

Genshin Impact ha una forte componente di collezionismo, centrata principalmente sui personaggi che vanno sbloccati ed acquistati con le famigerate estrazioni.

Più sono e meglio è, ovviamente, e MiHoYo ne ha annunciati altri due che saranno disponibili in futuro all’interno del gioco.

Si tratta di Yelan e Kuki, che il team di sviluppo ha mostrato tramite Twitter.

I'd like to suggest that you treat her as an ordinary person, but if you do, it's easy to lose control over negotiations. — Yanfei

◆ Yelan

◆ Valley Orchid

◆ A mysterious person who claims to work for the Ministry of Civil Affairs

◆ Hydro

◆ Umbrabilis Orchis#GenshinImpact pic.twitter.com/DZ1j3PyshW

— Genshin Impact (@GenshinImpact) March 28, 2022