Genshin Impact 2.7, sbuca una data di uscita (ed è vicina)

Alcuni giorni fa miHoYo ha confermato che l’aggiornamento 2.7 di Genshin Impact è stato rinviato, con sommo rammarico da parte dei giocatori.

Il free-to-play prodotto e sviluppato dalla compagnia cinese – ispirato anche a titoli come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) – non sta infatti vivendo un momento particolarmente felice.

Vero anche che Genshin Impact è un open world davvero immenso, e grazie alla componente gacha il titolo ha potuto totalizzare dei guadagni esagerati.

Il rinvio della nuova versione non è infatti una notizia che i fan hanno amato leggere, sebbene ora è sbucata una presunta data di rilascio.

Ora, come riportato da GamesRadar, sembra che l’aggiornamento 2.7 di Genshin Impact non arriverà prima del 7 giugno.

L’account Twitter ufficiale del gioco ha infatti rivelato la lista di eventi in corso per l’aggiornamento in corso 2.6, ossia l’attuale iterazione dell’action-RPG.

Dato che l’evento ‘Spices from the West’ non si concluderà prima del 7 giugno del prossimo mese, i giocatori ipotizzano che questo stia a significare che l’aggiornamento 2.7 non arriverà prima di quel giorno specifico.

"Zephyr of the Violet Garden" Version 2.6 Events Preview – Phase III Hello Travelers! Let's take a look at the upcoming events! See Full Details >>>https://t.co/zSESipyG89#GenshinImpact pic.twitter.com/YQ6LBm1nnN — Genshin Impact (@GenshinImpact) May 5, 2022

Resta ora solo da sperare che miHoYo decida di annunciare una data di uscita ufficiale al più presto, facendo così segnare in rosso sul calendario il giorno esatto in cui la nuova versione del free-to-play sarà resa disponibile ai giocatori di tutto il mondo (sperando che stavolta l’attesa non sia ancora più lunga). Ovviamente, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ma non solo: è ancora tutto da decifrare il destino della versione del gioco prevista su console Nintendo Switch: l’edizione per la piattaforma ibrida è ancora oggi avvolta nel mistero.

Inoltre, la versione 3.0 – stando a numerose indiscrezioni – potrebbe vedere l’arrivo della feature più attesa dal day one.

Infine, in attesa di tutte le prossime novità, da poche settimane sono stati annunciati anche i primi tre Funko Pop dedicati al titolo miHoYo.