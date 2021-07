Genshin Impact, ecco la data del grande update (e c’è una sorpresa gratis)

Genshin Impact ha guadagnato nelle ultime settimane grande popolarità, dopo alcuni mesi in cui si era decisamente allontanato dai riflettori.

Complice anche una certa somiglianza con il capolavoro targato Nintendo, Zelda: Breath of the Wild, il gioco ha sta ora per vivere una vera e propria seconda giovinezza.

Pochi giorni fa vi avevamo anticipato di come il gioco sviluppato da miHoYo stesse per ricevere un update che avrebbe praticamente rivoluzionato il gioco.

Un aggiornamento, quello in arrivo, che porterà il gioco alla sua vera e propria Versione 2.0, aggiungendo un gran numero di contenuti nuovi di zecca.

Poche ore fa MiHoYo ha ospitato un livestream relativo proprio alla Versione 2.0 di Genshin Impact, come riportato anche Siliconera.

L’obiettivo era quello di fornire informazioni sulla nuova regione e sui suoi personaggi, ma anche e soprattutto quando sarebbe arrivata la nuova patch.

La data di rilascio della Versione 2.0 della regione di Genshin Impact nota come Inazuma è stata infatti fissata per il 21 luglio 2021.

Come prima cosa, la regione di Inazuma verrà finalmente aggiunta al gioco, aggiungendo di fatto un’area ancora più ampia da esplorare.

Il tema di questa regione è Electro, come anche sottolineato dalle risorse e piante presenti nella nuova mappa.

Non sarà inoltre più necessario di utilizzare determinati personaggi per esplorare le terre, così da poter lasciare più libertà ai giocatori.

Ci saranno anche nuovi personaggi e storie legate ad essi: ad esempio, Ayaka sarà giocabile, così come anche Kazuha dovrebbe fare la sua apparizione straordinaria.

Infine, miHoYo ha anche rilasciato 3 codici gratuiti, da riscattare entro e non oltre le 6 ora italiana di domani, 10 luglio 2021.

I codici per effettuare il download di oggetti speciali sono i seguenti: AS6BQKLY9GLD, GBNA9J5H9Y4H e LS6T4L9ZZ7Th.

Già nella nostra recensione che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames vi avevamo infatti spiegato che Genshin Impact «riesce ad essere, nel contempo, ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato».

Sempre sul sito abbiamo analizzato il fenomeno del successo del titolo targato miHoYo nello speciale a cura del nostro Valentino Cinefra.

Infine, a questo indirizzo trovate le nostre guide complete per iniziare a giocare a Genshin Impact senza farvi trovare impreparati, magari proprio in vista dell’arrivo della Versione 2.0.