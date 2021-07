Genshin Impact verso una rivoluzione che lo renderà “next-gen”

Genshin Impact, divenuto celebre dopo essere stato definito senza mezzi termini come un clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è diventato un vero e proprio fenomeno.

Nonostante alcune similitudini estetiche con il capolavoro targato Nintendo, il gioco ha però saputo distinguersi per alcune meccaniche davvero riuscite e appassionanti.

Dopotutto, già nella nostra recensione vi avevamo spiegato che il gioco riesce ad essere, nel contempo, ampio e stratificato ma anche accessibile ed immediato.

Del resto parliamo di un gioco che anche su console PS5 è riuscito a ritagliarsi una fetta d’utenza realmente sorprendente, quindi la sua fiamma è destinata a perdurare nel tempo.

Liyue

Ora, con un post pubblicato poche ore fa sul profilo ufficiale di Genshin Impact, è stato confermato che la cosiddetta Versione 2.0 del gioco includerà una caratteristica davvero molto attesa.

Il cross-save tra mobile, PC e console PlayStation sarà infatti introdotto molto presto, stando alle parole degli sviluppatori.

Ma non solo: tutto questo sarà reso disponibile anche quando Genshin Impact arriverà su Nintendo Switch, portando così HoYoLAB su console

Cross-save between mobile, PC, and PlayStation will be introduced in version 2.0 It will also be present when Genshin comes to Switch and allow for hoyolab on consoles#原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #genshin #genshinimpact #Inazuma #PS5 pic.twitter.com/DHvm5HQMfo — Genshin Report (@GenshinReport) July 5, 2021

Considerando che il free-to-play di MiHoyo, pur riuscendo a trovare spazio tra i vari Fortnite, Fall Guys e Among Us, non ha davvero mai fatto il passo avanti che i fan aspettano da mesi, i tempi potrebbero ora essere maturi.

Non è da escludere infatti che con la Versione 2.0 vengano implementate anche altre novità molto interessanti.

Queste, infatti, potrebbero riabilitare il gioco agli occhi dai casual gamer che lo hanno un po’ perso di vista nel corso delle ultime settimane (perlomeno in Occidente).

Genshin Impact è stato infatti in grado di far registrare incassi che avevano toccato la ragguardevole cifra di 6 milioni di dollari al giorno.

Non dimentichiamo anche che il fenomeno del suo successo è stato analizzato attentamente dal nostro Valentino Cinefra, quindi abbiamo tutto nero su bianco.

Infine, se avete intenzione di avvicinarvi ora al gioco, sappiate che a questo indirizzo trovate le nostre utili guide per iniziare a giocare non facendovi trovare impreparati.