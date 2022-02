Genshin Impact distribuisce premi gratis per farsi “perdonare”

I giocatori di Genshin Impact sono in fibrillazione grazie all’arrivo ormai prossimo della nuova versione 2.5 davvero alle porte.

Il free-to-play sviluppato miHoYo, figlio illegittimo di un certo Breath of the Wild, è stato in queste ore al centro di un piccolo problema legato alle ricompense.

Quindi, oltre ad aver offerto un bel po’ di Primogens gratis, è ora il turno di altri regali dati in pasto ai giocatori di tutto il mondo.

Come riportato da GamesRadar+, alcuni giocatori di Genshin Impact hanno ricevuto due mail in-game che permettevano loro di raccogliere doppie ricompense come parte degli eventi ‘Flowing Lights and Colors’

L’evento in questione di Genshin Impact inizia oggi, e i viaggiatori che hanno raggiunto un Adventure Rank 2 o superiore sono invitati a richiedere le ricompense come da programma.

Alcuni giocatori, però, sono stati sorpresi nello scoprire di aver ricevuto ben due set che permettono loro di ottenere quindi premi raddoppiati.

Notato l’errore, lo sviluppatore MiHoYo ha deciso di pareggiare i conti, dando a tutti gli aventi diritto doppie ricompense per un periodo di tempo limitato.

I regali previsti erano: 2 Intertwined Fate, 10 Golden Crab e 12 Sanctifying Unction. Poco sotto, il post social che conferma la notizia.

Dear Traveler Due to a configuration issue with the in-game mail, Travelers on some servers received two copies of the mail "Flowing Lights and Colors" – Lantern Rite Gifts (1/5). — Genshin Impact (@GenshinImpact) February 9, 2022

Sembra inoltre che sa breve ci saranno solo ricompense regolari per il resto della settimana, sebbene i giocatori possono richiedere tre set di oggetti gratuitamente, nei prossimi quattro giorni.

Coloro che si collegheranno a Genshin Impact per raccogliere le ricompense potranno richiedere: 2 Fragile Resin, 5 Tianshu Meat, 5 Hero’s Wit, 2 Intertwined Fate, 3 Guide to Diligence, 3 Guide to Gold, 3 Guide to Prosperity, 6 Sanctifying Unction, 10 Mystic Enhancement Ore, e 50,000 Mora.

Per non farvi trovare impreparati in vista dell’arrivo della versione 2.5 del gioco, su SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play più amato degli ultimi mesi.

Ma non solo: non perdetevi neppure la sedia da gaming ufficiale del gioco, in grado di offrivi tante Primogems gratuite (e male non è).