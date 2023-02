Genshin Impact dichiara guerra ai leak: HoYoverse porta in tribunale gli insider

HoYoverse ha deciso di voler prendere misure drastiche per fermare una volta per tutte i leak di Genshin Impact: il team di sviluppo ha infatti scelto di citare in giudizio almeno 3 insider, colpevoli di aver diffuso informazioni riservate al pubblico.

Il free-to-play, paragonato spesso prima del lancio a Breath of the Wild (che trovate invece su Amazon), ha dovuto spesso fare i conti con le informazioni trafugate, spesso in grado di annunciare prima del previsto le principali novità in arrivo.

Uno degli ultimi leak avrebbe addirittura svelato ben 9 mesi di futuri update, trafugati direttamente dai server degli sviluppatori: una vicenda estremamente grave che non poteva lasciare indifferente il team di sviluppo del popolare free-to-play.

Come riportato da Axios, le conseguenze di questo leak potrebbero essere particolarmente serie: HoYoverse ha infatti voluto citare in giudizio 3 dei leaker più noti alla community, con l’intenzione di scoprire nomi, indirizzi IP e numeri di telefono per poter procedere con una regolare denuncia.

La richiesta arriva tramite la divisione Cognosphere e prende di mira coloro che hanno diffuso sui loro account Twitter immagini e altre informazioni ottenute tramite le versioni test o altri metodi non consentiti.

La citazione in giudizio sarebbe arrivata dopo che Cognosphere avrebbe chiesto agli insider in questione di rimuovere tutti i tweet contenenti tali informazioni: richiesta che sarebbe però stata ignorata, dato che i tweet sono rimasti online per tutto questo tempo.

Uno dei leaker in questione, noto con il nome Merlin Impact, ha risposto ad Axios di non essere affatto preoccupato dalla denuncia e di ritenere «eccessiva» la volontà di HoYoverse di proteggere i propri segreti, visto l’entusiasmo della community di Genshin Impact.

Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore, ma ciò che sembra certo è che gli sviluppatori non hanno affatto gradito la condivisione di informazioni riservate e sono pronti a fare di questi leaker un esempio da non imitare.

Recentemente, il team di sviluppo ha dovuto affrontare un’altra vicenda molto delicata, annunciando di aver deciso di rimuovere dal gioco il doppiatore di Tighnari, dopo le gravi accuse che lo hanno coinvolto.

Passando invece a notizie decisamente più positive, HoYoverse ha recentemente annunciato la data di lancio dell’aggiornamento 3.5, insieme alle novità più importanti in arrivo.