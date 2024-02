Honkai Star Rail 2.0 | Provato – HoYoverse fa le cose per bene

Mancano poco più di due mesi al primo anniversario di Honkai Star Rail, il nuovo gioco di HoYoverse che è già riuscito a conquistare tantissimi fan, grazie a una formula gameplay a turni più indicata per partite rapide — ma comunque abbastanza profonda — e soprattutto con una direzione artistica di primo livello e una narrazione ricca di umorismo, senza però aver paura di farsi prendere sul serio quando serve.

Star Rail ha di fatto rappresentato per gli sviluppatori un modo di poter lavorare con maggiore libertà, dopo gli incredibili successi ottenuti da Genshin Impact, senza rinunciare in alcun modo ai contenuti: al lancio era infatti già presente una storia molto longeva, con diversi mondi da esplorare — e che abbiamo apprezzato particolarmente, come vi raccontammo nella nostra recensione.

Advertisement

Anche se sono arrivati diversi update e nuove aree nel corso delle ultime patch, HoYoverse aveva avvisato i fan che avremmo visto all'incirca solo un nuovo mondo ogni anno: la loro varietà rende infatti necessario programmarli con largo anticipo.

Il primo di questi sarà naturalmente l'aggiornamento 2.0, disponibile a partire da oggi e che ci permetterà finalmente di scoprire Penacony, il pianeta delle festività: per celebrare al meglio il lancio, HoYoverse ci ha invitato a provare in anteprima una versione speciale di questa patch, per scoprire i personaggi da evocare e, ovviamente, la nuova storia e tanti mini-giochi inediti. Vediamo quindi che novità ci sono e se Honkai Star Rail ha quello che serve per continuare a tenere impegnati (e intrattenuti) i videogiocatori.

Finalmente Penacony

Chi ha giocato a Honkai Star Rail fin dal lancio (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) saprà bene quanto fosse atteso il nostro arrivo a Penacony: prima che arrivassero tante deviazioni sul percorso, l'Astral Express sarebbe tecnicamente dovuto arrivare al pianeta delle festività già dopo la nostra avventura su Jarilo-VI.

Si tratta di un luogo esclusivo e altamente sorvegliato, in cui è possibile esplorare una vera e propria città dei sogni: i residenti potranno infatti addormentarsi e risvegliarsi in un luogo tutto nuovo, dove potersi divertire fino allo sfinimento.

Penacony diventerà ben presto un gigantesco parco dei divertimenti interattivo.

Il nostro Trailblazer verrà dunque sommerso da un ambiente ricco di luci, colori e soprattutto tanto divertimento:Penacony diventerà ben presto un, dove avremo solo l'imbarazzo della scelta per decidere

Come è però ampiamente prevedibile, dietro alle numerose luci ci saranno anche tante ombre e aspetti che andranno chiariti: fin dal nostro arrivo noteremo infatti che qualcosa non andrà per il verso giusto e, con l'avanzare della storia, finiremo anche per trovarci in grave pericolo e senza sapere di chi possiamo davvero fidarci.

Eviteremo ovviamente in questa sede di fare spoiler su ciò che accadrà nello specifico, ma possiamo anticiparvi che la storia inclusa nell'update 2.0, che dovrebbe avere una durata intorno alle 5 ore e mezza, si concluderà solo con future patch, ma senza lasciarsi scappare i consueti "plot twist" del caso.

Un contrasto che riesce particolarmente bene a HoYoverse, dato che con Star Rail sanno perfettamente quando aggiungere momenti assurdi in grado di strappare un sorriso e che, proprio per questo, accende sempre la curiosità dei suoi fan.

Ovviamente, occorre ricordare che i giocatori potranno continuare a divertirsi con tante attività secondarie disponibili a Penacony, alcune delle quali saranno introdotte gradualmente con nuovi aggiornamenti.

Giochi arcade e... spazzatura senziente

Trattandosi di un vero e proprio sogno interattivo, avremo la possibilità di spezzare il tempo con diverse attività a tema: nella storia ci capiterà di utilizzare delle slot machine speciali, provare a ottenere ricompense speciali in un mini-gioco a premi e diventare un vero e proprio personaggio minuto di un mini-gioco interattivo.

Ma ci sarà anche la possibilità di esplorare i nostri sogni, uno dei quali ci vedrà perfino alle prese con i problemi di cestini della spazzatura senzienti: uno dei momenti in cui i meme della community di Star Rail sembrano tramutarsi in realtà e che confermano la grande attenzione che HoYoverse mostra ai suoi fan, spezzando sempre sapientemente il ritmo con le assurdità più impensabili.

Penacony ci offre anche diverse altre attività da sfruttare per ottenere ricompense durante l'esplorazione: durante il nostro viaggio scopriremo infatti Clockie, una mascotte simile a Topolino a forma di Orologio, che ci fornirà il potere di cambiare i sentimenti di alcuni NPC per risolvere situazioni insperate.

Ad esempio, potremo convincere un tipo pericoloso a smettere di minacciarci semplicemente rendendolo nuovamente felice, o magari spingere un buttafuori ad arrabbiarsi per metterlo in difficoltà e riuscire ad entrare in aree non riservate al pubblico.

Si tratta di una meccanica che presenta un grande potenziale e, anche se il suo utilizzo sarà limitato solo ad alcune emozioni specifiche, sarà divertente scoprire come gli sviluppatori lo sfrutteranno nel corso del tempo.

Un altro mini-gioco molto interessante, che rappresenta la variante "tecnologica" di questo pianeta per risolvere problemi ai macchinari, ci chiederà di costruire ponti sfruttando le illusioni ottiche degli specchi.

Le nuove attività di Honkai Star Rail 2.0 fanno sempre ciò che è necessario per mantenere alta l'attenzione del giocatore.

Ed è proprio questo gioco di inganni che viene sfruttato molto durante la nostra visita a Penacony: nella storia ci capiterà infatti di essere in grado di saltare da un tetto all'altro soltanto cambiando la visuale della telecamera, creando punti d'accesso dove prima non potevano essercene.

Un gioco di prestigio con le immagini molto simile a quanto visto in produzioni come Echochrome, se dovesse servirvi un paragone, ma che abbiamo apprezzato molto: per quanto si tratti di attività brevi e comprensibilmente non molto impegnative, fanno sempre ciò che è necessario per mantenere alta l'attenzione del giocatore.

Novità dal gacha

Come ogni update che si rispetti, la versione 2.0 di Honkai Star Rail non poteva certo esimersi dal mostrarci nuovi eroi ed eroine giocabili: in questo update i giocatori potranno provare ad evocare 2 nuovi personaggi limitati 5 stelle e 1 nuovo eroe 4 stelle, ovviamente più semplice da ottenere e che resterà disponibile nel corso del tempo.

Per la nostra prova, HoYoverse ci ha permesso di provare un account speciale con i due personaggi che saranno disponibili fin dal lancio: stiamo parlando di Black Swan, la nuova eroina 5 stelle Wind Nihility, e di Misha, il nuovo personaggio 4 stelle Ice Destruction.

Sfortunatamente, la nostra versione non ci ha permesso di poter provare Sparkle, altro personaggio atteso per l'update 2.0: HoYoverse ci ha infatti ricordato che sarà disponibile nella seconda metà dell'aggiornamento, disponibile solo qualche settimana più in avanti.

Anche se abbiamo già potuto incontrarli nella storia, non abbiamo dunque potuto provare nemmeno Aventurine, Acheron o Gallagher, che con buona probabilità saranno lanciati solo con la versione 2.1.

In ogni caso, i due personaggi che abbiamo potuto provare si sono rivelati molto divertenti e, con le giuste build, potranno rivelarsi asset molto utili per i giocatori.

Come ogni buon Nihility che si rispetti, Black Swan è abilissima nel provocare danni continui nel corso del tempo: le sue abilità permettono di infliggere ai nemici lo speciale status Arcana, che può contare come un qualunque tipo di effetto DoT all'inizio del turno nemico.

Utilizzando la sua tecnica prima del combattimento, potrete anche infliggere immediatamente Arcana, lasciandovi liberi di abbassare il più possibile le difese nemiche.

I nuovi personaggi di Honkai Star Rail sono scelte azzeccate per migliorare i team dei giocatori.

Misha è invece un personaggio che, per essere sfruttato al meglio, dovrà utilizzare il più possibile le abilità: ogni Skill, oltre a infliggere danni agli avversari, aumenta infatti uno speciale contatore fino a un valore di 10, che serve a indicare

L'obiettivo è dunque quello di accumulare quanto più possibile questo valore prima di scagliare la vostra mossa speciale, in grado di fare seri danni ai nemici: se non possedete Jingliu — che, oltre a ricoprire lo stesso ruolo, è ancora uno dei personaggi più forti del gioco — Misha dovrebbe rappresentare un'ottima opzione "budget", dato che è solo 4 stelle e non sarà limitato.

Anche la sua tecnica fuori dal campo di battaglia non è da sottovalutare, dato che è in grado di bloccare i nemici: potrete utilizzarla sia per assicurarvi un attacco vantaggioso che per passare inosservati, qualora temiate di finire in uno scontro che non volete affrontare.

Entrambi i personaggi si sono rivelati scelte azzeccate per migliorare al meglio i team dei giocatori: forse non sono i più rivoluzionari di sempre, ma svolgeranno sempre adeguatamente i loro compiti.

Anche se non abbiamo visto queste opzioni più nel dettaglio, vogliamo segnalare anche che l'update 2.0 ci consentirà di scoprire i set Relic consigliati per ogni personaggio in base all'utilizzo, oltre alla possibilità di impostare ben 3 personaggi di supporto per aiutare i nostri amici: HoYoverse si è dunque impegnata non solo nel creare un nuovo mondo, ma anche per provare a migliorare le meccaniche già presenti.

La versione 2.0 di Honkai Star Rail è, in altre parole, indubbiamente il momento migliore per iniziare questa stellare avventura. Che, a giudicare da quanto accaduto nel corso delle ultime versioni, sembra possa solo migliorare.