Genshin Impact 3.5 ha una data di rilascio, e c’è un regalo gratis

Genshin Impact è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto che ora i giocatori possono iniziare a contare le ore che li separano dalla versione 3.5.

Il titolo che si è ispirato anche a un classico come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon) ha fatto parlare di sé per i numerosi aggiornamenti ricevuti nel corso dei mesi.

Ora, dopo che i giocatori di Genshin Impact hanno avuto modo di riscattare tre codici per Primogens gratis, è ora il momento della novità più attesa.

Via comunicato stampa, HoYoverse ha infatti confermato il debutto di Genshin Impact 3.5, con una data di uscita che è davvero molto vicina.

«Saluti dal team di HoYoverse! Abbiamo il piacere di comunicarvi le ultime novità sulla versione 3.5 di Genshin Impact in arrivo l’1 marzo», recita il messaggio dello sviluppatore.

«Il Festival del Florvento tornerà con nuovi minigiochi e un gruppo di ospiti inaspettati venuti da Sumeru. Allo stesso tempo, la storia dei gemelli viaggiatori continuerà a evolversi. Saranno inoltre disponibili due nuovi personaggi, Dehya e Mika.»

Dulcis in fundo, è stata annunciata la collaborazione con Amazon Prime Gaming, durante la quale i membri Prime riceveranno le Ali del banchetto stellato come ricompensa speciale gratuita.

Poco sotto, i punti salienti della versione 3.5 “Respiro del Florvento”:

Festival del Florvento con il ritorno di Collei a Mondstadt e giochi stagionali

Nuova missione dell’Archon che vedrà protagonisti l’Ordine dell’Abisso, Kaeya, Dainsleif e i gemelli viaggiatori

Dehya, personaggio da 5 stelle di Pyro dotata di claymore, Mika, personaggio da 4 stelle di Cryo dotato di lancia

Regole aggiornate per la modalità di gioco a tempo limitato del gioco di carte

Un Destino intrecciato come ricompensa extra per ogni missione dell’Archon completata

