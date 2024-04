Genshin Impact Versione 4.6, tante novità gratis in arrivo

Genshin Impact si prepara al prossimo aggiornamento, ovvero la Versione 4.6, previsto per il 24 aprile prossimo.

Il gioco continua a ricevere update con regolarità.

Alcune settimane fa Hoyoverse ha reso noto l'arrivo della versione 4.5 di Genshin Impact il 13 marzo scorso.

La nuova versione introdurrà finalmente Arlecchino come personaggio giocabile e boss settimanale. Poco sotto, il trailer ufficiale.

«Preparatevi inoltre a scoprire i misteri di un regno sottomarino perduto in una nuova regione di Fontaine e a scatenarvi a suon di rock nel festival musicale che si svolgerà a Inazuma», spiegano gli sviluppatori.

Contenuti della versione 4.6 "Ardono i due mondi, luce nella notte cremisi"

Arlecchino sarà il primo personaggio giocabile a utilizzare la meccanica del Legame vitale.

Arlecchino sarà un nuovo boss settimanale e verrà resa disponibile anche la sua missione storia.

Esplorate le rovine di un antico impero sottomarino nella nuova area di Fontaine.

Partecipate ai giochi musicali a tempo limitato e ottenete un nuovo strumento durante il festival di musica rock a Inazuma organizzato da Itto.

Nella storia principale di Fontaine, Arlecchino ha fatto un debutto che i giocatori ricordano bene. Con la versione 4.6, potremo scoprire di più sul potere che possiede, sui ruoli che ricopre e sul passato che l'ha resa ciò che è oggi.

Come quarto Precursore dei Fatui, Arlecchino, alias "il Fante", mostra una forza schiacciante in combattimento grazie all'uso di Pyro, di una lancia e di una meccanica speciale: il "Legame della Vita".

Presente per la prima volta in alcuni Operatori Fatui e in alcuni effetti delle armi di Fontaine, l'effetto del "Legame di Vita" rimane sul bersaglio e impedisce la guarigione finché la vittima non riceve una quantità di guarigione pari al legame stesso.

Tuttavia, Arlecchino è in grado di utilizzare il "Legame di Vita" su se stessa per potenziare i propri attacchi.

