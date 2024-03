Arriva la versione 4.5 di Genshin Impact con tante novità gratis

Genshin Impact si prepara al prossimo aggiornamento, ovvero la Versione 4.5, previsto per il 13 marzo prossimo.

Ora, via comunicato stampa, lo sviluppatore Hoyoverse ha reso noto l'arrivo della versione 4.5 di Genshin Impact il 13 marzo. Poco sotto, il trailer ufficiale.

Il nuovo aggiornamento prevede un ritmo di gioco più rilassato e introduce la gestione di un negozio di pozioni a Mondstadt.

Inoltre, Chiori, la geniale stilista e proprietaria della Boutique Chiori, sarà un personaggio giocabile.

Contenuti della versione 4.5 "Lame taglienti e broccati squarciati"

I Cavalieri di Favonius vi invitano a gestire un negozio di pozioni alchemica a Mondstadt

Chiori diventa un personaggio giocabile da 5 Stelle di Geo dotato di spada

Nuovo Desiderio delle cronache che include personaggi come Albedo, Eula, Mona, Klee, Diluc e Jean, e più di 10 armi da 5 Stelle tra cui Trapasso ululante e Sentiero del cacciatore

Aggiunta la Guida di addestramento nel Menu di Paimon insieme ad altre ottimizzazioni per fornire consigli utili sullo sviluppo dei personaggi

Due nuovi mini giochi: La Miaodissea della Rocca Gattosa, nel quale potrete coccolare dei gatti, e Fuoco incrociato roteante, una modalità di gioco di sparo con i cannoni

