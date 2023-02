Genshin Impact, un doppiatore sarà rimosso dopo le gravissime accuse

L’annuncio era ormai nell’aria da diverso tempo, ma pochi istanti fa è arrivata la conferma ufficiale: HoYoverse ha interrotto ogni collaborazione con il doppiatore Elliot Gindi, interprete di Tighnari su Genshin Impact.

L’attore del free-to-play ispirato a Breath of the Wild (che trovate su Amazon) era stato accusato nelle ultime settimane di diversi comportamenti inappropriati e abusi sessuali: una situazione resa ancora più grave dal fatto che la maggior parte delle vittime che lo hanno denunciato sono dei minorenni.

Il doppiatore era stato accusato, più nello specifico, di aver inviato contenuti espliciti ai fan, chiesto foto o video spinti e di aver tenuto una condotta disumanizzante nei confronti dei fan della comunità LGBTQIA+.

Accuse ammesse dallo stesso doppiatore, che si era poi scusato pubblicamente, ma che comprensibilmente hanno spinto il team di sviluppo a cercare una soluzione urgente per risolvere il problema. Una soluzione che pare essere stata trovata definitivamente in questi istanti.

Come riportato da Siliconera, HoYoverse ha infatti ufficializzato che non solo non collaborerà più con Elliot Gindi, ma che tutte le frasi del suo personaggio saranno ri-doppiate il prima possibile.

Il team di sviluppo si è già messo in contatto con un’agenzia per trovare il prima possibile un sostituto: il piano è quello di sostituire progressivamente tutte le battute di Tighnari progressivamente nel corso dei futuri aggiornamenti.

È possibile che gli sviluppatori decidano anche di mettere in stand-by ogni possibile apparizione futura di Tighnari durante tutto il processo di re-casting, ma al momento HoYoverse non ha ancora confermato alcun piano specifico.

Va comunque detto che c’è un precedente in tal senso: anche la doppiatrice di Fischl per la versione cinese era stata coinvolta in un grave scandalo, costringendo il team a sospendere ogni sua apparizione negli eventi futuri prima di aver scelto la nuova interprete.

Ricordiamo che nelle prossime ore dovrebbero essere svelate anche le ultime novità in arrivo nell’update 3.5 di Genshin Impact: stando alle ultime indiscrezioni, l’ultimo aggiornamento potrebbe svelare un misterioso ritorno.

Recentemente, il free-to-play di stampo cinese ha introdotto anche l’attesissima localizzazione in lingua italiana: in un nostro speciale abbiamo provato a spiegarvi se possa valere davvero la pena di iniziare adesso la vostra avventura.