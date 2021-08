PS5, il gioco più scaricato a luglio è una sorpresa dura a morire

Sony ha svelato i giochi più scaricati a luglio su PlayStation Store e per PS5 c’è una sorpresa dura a morire.

Nella finestra che ha appena dato il benvenuto a Ratchet & Clank Rift Apart, a spuntarla lo scorso mese è stato un titolo ben noto stabilito da tempo.

A “vincere” a giugno era stato proprio l’action platform tridimensionale di Insomniac Games, ma stavolta le cose sono andate diversamente.

Quel risultato va aggiunto ai primi numeri confermati da Sony per l’esclusiva PS5, già molto lusinghieri se consideriamo il quantitativo ridotto di console in circolazione.

FIFA 21_20201204163301

È stato ancora una volta FIFA 21 a finire in testa alla classifica dei giochi più scaricati da PlayStation Store per PS5.

Il traguardo assume connotati da record se valutiamo come sia stato raggiunto non solo nella patria del calcio e cioè in Europa, ma anche tra Stati Uniti e Canada.

A spingere il gioco potrebbe essere stato il boost di Euro 2020 (che si è giocato nel 2021 a causa della pandemia), conclusosi a metà mese scorso con la vittoria dell’Italia.

Di certo, un dato comunque curioso, se pensiamo al fatto che proprio in questi giorni viene rivelato al pubblico FIFA 22.

Evidentemente, gli appassionati stanno approfittando dei prezzi scontati per prepararsi all’uscita del nuovo capitolo ad ottobre.

Questa la top ten per PS5 (europea) nella sua interezza:

FIFA 21 F1 2021 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Call of Duty Black Ops Cold War Metro Exodus Ratchet & Clank Rift Apart Tribes of Midgard It Takes Two NBA 2K21 Star Wars Jedi Fallen Order

Returnal è soltanto quindicesimo in Europa (dodicesimo in US/Canada), ma va tenuto anche in conto che è uscito ormai da alcuni mesi.

È bene fare presente che FIFA 21 non è stato lanciato nativamente per PS5 ma ha ricevuto “soltanto” un update next-gen a dicembre 2020.

Non a caso il gioco è primo in classifica pure per quanto riguarda PS4 nel Vecchio Continente, sebbene sia stato battuto da GTA V e solo nono negli Stati Uniti e in Canada.

Al contrario, FIFA 22 sarà progettato da zero per le nuove console, su cui godrà dell’innovativa tecnologia Hypermotion.

Ne abbiamo avuto un primo assaggio nel provato proprio su PS5 che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane, e che promette faville.

Se non credete alle parole, comprensibilmente, ecco uno sguardo a come sarà il titolo di EA Sports nel primo gameplay trailer.

L’ultimo focus che abbiamo pubblicato su SpazioGames è stato dedicato a FUT, la modalità multimilionaria della serie che avrà svariate novità per l’edizione di quest’anno.