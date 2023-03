Genshin Impact 3.6, trapela la più grande espansione di Sumeru

Genshin Impact è un titolo davvero molto amato, specie per l’inizio della versione 3.5, sebbene già si parla dell’edizione successiva, ossia la versione 3.6.

Il titolo, ispirato anche a classici come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a un prezzo niente male) continuerà infatti a espandersi, offrendo contenuti sempre nuovi.

Dopo che la versione 3.5 è stata finalmente resa disponibile per tutti solo una manciata di giorni fa, a quanto pare le sorprese non sarebbero finite qui.

Difatti, dopo che lo sviluppatore cinese HoYoverse ha deciso di rilasciare un buon numero di codici per mettere mano a tante Primogens gratuite, è ora il turno di un leak che svelerebbe una parte inedita di Sumeru.

Come riportato anche da Game Rant, un leak di Genshin Impact rivela una nuova zona deserta di Sumeru, che dovrebbe arrivare nella prossima versione 3.6, attesa genericamente a metà aprile.

Negli ultimi due mesi, infatti, lo sviluppatore del gioco ha introdotto la tendenza ad aggiungere nuove parti di Teyvat a ogni aggiornamento, tanto che sarà così anche per le prossime versioni.

Il precedente aggiornamento 3.4 di Genshin Impact ha del resto già ampliato la regione a nord aggiungendo una zona mai vista prima, così come è cosa nota che la misteriosa regione di Dendro sia stata introdotta per la prima volta nell’aggiornamento 3.0.

Ora, un nuovo post sul subreddit di Genshin Impact Leaks ha rivelato un’altra parte della regione di Sumeru che arriverà quasi certamente con l’aggiornamento 3.6.

Secondo il post, questa sarà probabilmente la più grande espansione della regione di sempre, confermando così le precedenti voci di corridoio.

Molti fan sostengono infatti che il prossimo aggiornamento sarà ricco di nuovi contenuti, dato che HoYoverse ha anche da poco confermato l’arrivo di Baizhu e Kaveh, due nuovi personaggi Dendro giocabili.

