Genshin Impact, due personaggi molto attesi stanno per arrivare

Genshin Impact è un gioco davvero molto amato, ma a quanto pare le novità non sono finite, visto l’arrivo di due personaggi davvero molto attesi dalla community.

Il titolo ha dalla sua una mole sorprendente di contenuti, alcuni dei quali rilasciati a cadenza regolare.

Dopo che la versione 3.5 si sta preparando al debutto ormai alle porte, non accennano a interrompersi le novità relative al titolo HoYoverse.

Come riportato anche da Twinfinite, due nuovi personaggi davvero molto richiesti dai giocatori sono finalmente in arrivo su Genshin Impact.

L’account Twitter ufficiale di Genshin Impact ha finalmente annunciato l’arrivo di Baizhu e Kaveh nel gioco. I due personaggi di Dendro non hanno una data di uscita ufficiale, ma le indiscrezioni puntano verso un rilascio in occasione della versione 3.6.

La presentazione di Kaveh ha fornito alcune informazioni che i giocatori già conoscevano, come il fatto che di professione è un architetto, sebbene sia considerato uno dei migliori di Sumeru (nonostante viva ad Alhaitham).

Poco sotto, il tweet relativo al primo personaggio in questione.

Kaveh ‧ Empyrean Reflection Renowned Sumeru Architect A renowned architect from Sumeru, known as the Light of Kshahrewar. He is one of the most high-profile figures in the industry.#GenshinImpact #HoYoverse #Kaveh pic.twitter.com/O3pqumacZt — Genshin Impact (@GenshinImpact) February 24, 2023

I fan attendono Baizhu da tempo, essendo stato originariamente introdotto nella versione 1.0 del gioco, nell’ormai lontano 2020.

All’epoca, Dendro non era ancora un elemento giocabile, così come Baizhu non era di fatto disponibile, sebbene fosse evidente che Hoyoverse stava accarezzando l’idea di renderlo in futuro un personaggio giocabile.

Baizhu ‧ Beyond Mortality

Owner of Bubu Pharmacy "There's a pharmacy in Liyue called Bubu, and in it is Dr. Baizhu. His skills make all illnesses better, but his medicines are really bitter!"#GenshinImpact #HoYoverse #Baizhu pic.twitter.com/FM3FQkrwnA — Genshin Impact (@GenshinImpact) February 24, 2023

Considerando il tutto, verremo a conoscenza dei dettagli specifici dei nuovi personaggi con l’ingresso in scena della versione 3.5 del gioco, la prossima settimana, sebbene entrambi dovrebbero essere resi disponibili solo nella versione 3.6.

Restando in tema, HoYoverse ha deciso di voler prendere misure drastiche per fermare una volta per tutte i leak di Genshin Impact.

Ma non solo: ricordiamo anche che la versione 3.5 di Genshin Impact potrebbe mettere in scena un gradito ritorno per tutti i fan,