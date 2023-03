Genshin Impact, l’aggiornamento 3.5 è disponibile da ora: ecco tutte le novità

Dopo una consueta manutenzione programmata, HoYoverse ha ufficialmente rilasciato l’atteso aggiornamento 3.5 per Genshin Impact, che introdurrà non solo una nuova eroina giocabile ma anche tante ricche novità.

Il nuovo update del popolare free-to-play (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) è dunque già disponibile da adesso su tutti i vostri dispositivi, portando con sé anche un’espansione della storia, nuovi nemici e tanto altro ancora.

La data d’uscita è stata dunque confermata ufficialmente: l’aggiornamento 3.5 è scaricabile da oggi 1 marzo senza alcun ulteriore impedimento, con tanto di Primogems gratuite come bonus per la manutenzione programmata.

Oltre all’imminente arrivo di Dehya come nuovo personaggio evocabile e le numerose novità a livello di storia e gameplay, gli sviluppatori hanno voluto anche risolvere tanti bug e aggiungere feature utili, che troverete nel dettaglio al seguente indirizzo.

Di seguito vi riporteremo invece integralmente tutte le novità più importanti che potrete scoprire con il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, segnalate da HoYoverse sul proprio sito ufficiale:

I. Nuovi personaggi

Dehya “Chiomardente” (Pyro) 5★

Visione: Pyro

Arma: Claymore

Un membro degli Eremiti, un’organizzazione mercenaria che vaga per le sabbie di Sumeru. È potente e valorosa, e gode di un’ottima fama tra i suoi compagni.

Abilità elementale: Inferno colante

L’abilità elementale di Dehya Inferno colante si divide in due fasi.

Inferno colante: Fiamma indomita: infligge DAN da Pyro ad area e crea un campo conosciuto come Santuario infuocato.

Inferno colante: Fiamma estesa: dopo aver inflitto DAN da Pyro ad area, ricrea il campo infuocato in un’altra posizione e ne eredita la durata.

Quando i nemici all’interno del Santuario infuocato subiscono DAN, questo può effettuare un attacco coordinato. Inoltre, i personaggi attivi all’interno del campo ottengono un aumento della resistenza all’interruzione e, quando subiscono DAN, una porzione di questi viene mitigata e confluisce nel Sangue di Rossomanto, cioè trasferita a Dehya per un certo periodo di tempo.

Tripudio elementale: Morso leonino

Dopo aver usato il Tripudio elementale Morso leonino, Dehya recupera il Santuario infuocato, entra nello stato di Leonessa fiammante e aumenta la sua resistenza all’interruzione. Mentre è in questo stato, Dehya usa i Pugni della Chiomardente e il Calcio inceneritore per infliggere DAN da Pyro ai nemici. Al termine dello stato, ricrea il Santuario infuocato in un’altra posizione e ne eredita la durata.

Il personaggio da 5★ Dehya “Chiomardente” (Pyro) sarà disponibile attraverso il desiderio standard Evocazione vagabondante a partire dalla prossima versione.

Mika “Coordinate del gelo solare” (Cryo) 4★

Visione: Cryo

Arma: Lancia

Un giovane cavaliere di umili natali. Svolge l’incarico di topografo di prima linea all’interno della sua compagnia. Ha un carattere cauto e discreto.

Abilità elementale: Turbine Gelastrale

Dopo aver utilizzato l’abilità elementale Turbine Gelastrale, Mika attacca i nemici con la sua balestra e conferisce ai personaggi attivi del gruppo nelle vicinanze lo stato di Ventanimo, che aumenta la loro velocità d’attacco. La pressione dell’abilità gli permette di lanciare una Freccia Geloflusso che trafigge gli avversari infliggendo DAN da Cryo. Con la pressione prolungata dell’abilità, entra in modalità di mira, aggancia un avversario e lancia un Razzo Gelostella che infligge DAN da Cryo. Quando il Razzo Gelostella va a segno, sale verso l’alto per poi esplodere, scagliando frammenti di Gelostella contro un massimo di 3 avversari, infliggendo DAN da Cryo.

Tripudio elementale: Canzone Piumaceleste

Dopo aver usato il Tripudio elementale Canzone Piumaceleste, Mika ottiene l’abilità d’incoraggiare i suoi compagni di squadra grazie alle preghiere recitate dell’ordine cavalleresco, ripristinando i PS di tutti i membri del gruppo vicini. La guarigione varia in base ai PS max di Mika e conferisce ai personaggi lo stato di Piumaquila. Quando i personaggi nello stato di Piumaquila colpiscono un avversario con i loro attacchi normali, Mika li aiuta a ripristinare i loro PS in base ai suoi PS max. I personaggi in questo stato possono recuperare i PS in questo modo sono una volta entro un breve periodo di tempo.

II. Nuovo equipaggiamento

Nuove armi

Faro del Mare dei Giunchi (Claymore) 5★

Quando l’abilità elementale del personaggio colpisce un avversario, l’ATT del personaggio aumenta di un 20% per 8 s. Dopo che il personaggio subisce DAN, il suo ATT aumenta di un 20% per 8 s. I 2 effetti menzionati possono attivarsi anche quando il personaggio non è in campo. In più, quando non è protetto da uno scudo, i PS max del personaggio aumentano di un 32%.

Durante il desiderio evento Incarnazione divina, il tasso d’ottenimento dell’arma da 5★ esclusiva dell’evento Faro del Mare dei Giunchi (Claymore) sarà molto più alto!

Fiore corazzato (Claymore) 4★

Entro 8 s dopo che l’abilità elementale del personaggio colpisce un avversario o innesca una reazione elementale, l’ATT e la maestria elementale del personaggio aumentano rispettivamente di un 12% e di 48.

Fiore corazzato (Claymore) e i suoi materiali di miglioramento possono essere riscattati durante l’evento Respiro del Florvento.

III. Nuova storia principale

1. Nuova missione dell’Archon

Missione dell’Archon Capitolo III: Atto VI – Caribert

Disponibile a partire dell’aggiornamento alla versione 3.5 senza alcun limite di tempo

Criteri di sblocco

Grado avventura pari o superiore a 35

Completate la missione dell’Archon Capitolo III: Atto V – L’Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge

2. Nuova missione storia

Missione storia di Dehya Capitolo della Mantichora: Atto I – Sangue di leone

Disponibile a partire dell’aggiornamento alla versione 3.5 senza alcun limite di tempo

Criteri di sblocco

Grado avventura pari o superiore a 40

Completate la missione dell’Archon Capitolo III: Atto V – L’Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge

3. Nuovo evento incontro

Evento incontro di Faruzan: Atto I – Un dilemma intricato

Disponibile a partire dell’aggiornamento alla versione 3.5 senza alcun limite di tempo

Criteri di sblocco:

Grado avventura pari o superiore a 40

Completate la missione dell’Archon Capitolo III: Atto V – L’Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge

Completate la missione storia di Tighnari Capitolo della Zerda Vulpes: Atto I – I problemi irrisolvibili

IV. Nuovi nemici

Apostolo dell’Abisso Cascata algida

Un mostro dell’Ordine dell’Abisso che usa un potere oscuro per sfruttare l’energia del ghiaccio e del gelo in battaglia.

Alcuni dei suoi attacchi riducono il vigore dei personaggi mentre infliggono DAN a questi ultimi.

Cavaliere del Serpente nero Scure spaccapietra

Sembra che un tempo fosse una guardia fidata di alto livello in grado di esercitare il potere di Geo.

I suoi attacchi diventano più forti e feroci quando colpiscono i personaggi protetti da scudo, al costo della sua stessa salute.

V. Altri contenuti

Nuove ricette:

PNG di Sumeru Enteka: Tulumba

PNG di Sumeru Azalai: Tajine dorato

Specialità di Dehya: Tajine rovente

Specialità di Mika: Tramezzino dell’esploratore

Ottenute dai messaggi dell’evento: Pizza super magnifica e tè alla menta fruttato

Nuovi ingredienti:

PNG di Sumeru Enteka: chicchi di caffè

Nuovi obiettivi aggiunti alle categorie Meraviglie del mondo e Ricordi del cuore.

Nuovi stili per la carta giocatore:

“Dehya: Fiamma purificatrice”: ricompensa per aver raggiunto il liv. amicizia 10 con Dehya.

“Mika: Indice”: ricompensa per aver raggiunto il liv. amicizia 10 con Mika.

“Appunti di viaggio: Intento ingegnoso”: ricompensa del Pass battaglia.

Aggiunti nuovi consigli durante le schermate di caricamento.

Aggiunte nuove emoji nella chat: Dipinti di Paimon 21ª serie.

Nuovo gadget Tamburo festivo acquistabile presso il Netsuke no Gen di Mikoshi Genichirou a Inazuma.

Aggiornamento della modalità di gioco “Invokazione del genio”:

Aggiunte le nuove carte personaggio di Eula, Kokomi e Kujou Sara e le rispettive carte talento.

Aggiunti livelli alle partite su invito e nuovi ospiti alle sfide dell’ospite nella lista giocatori.

Aggiunte le nuove carte equipaggiamento Kabuto decorato ed Elmetto antico del generale.

Nuove decorazioni: dispositivo ricreativo Tonda rimbalzella e Tondo rimbalzello.

Ora potete teletrasportarvi tramite la mappa nelle magioni all’interno della Sereteiera.

Nella pagina del Manuale dell’avventuriere: Guida è stata aggiunta una nuova guida per le missioni dell’Archon. Inoltre, per ogni atto delle missioni dell’Archon completato, otterrete Destino intrecciato, Ingegno dell’eroe e altre ricompense.

Abisso a spirale

Modificata l’anomalia geomantica del piano 11:

Tutti i membri del gruppo ottengono Bonus DAN da Pyro +75%.

Aggiornamento dei nemici del piano 11.

Aggiornamento dei nemici del piano 12.

A partire dal primo aggiornamento delle fasi lunari durante la versione 3.5, le due fasi della Benedizione lunare dell’Abisso saranno le seguenti:

Fase 1:

Luna determinata

Dopo che i PS di un personaggio diminuiscono, tutti i membri del gruppo ottengono un accumulo di Implacabilità: i DAN inflitti aumentano di un 8% per 8 s. Quest’effetto può attivarsi una volta ogni 0,3 s. Massimo 4 accumuli. Ciascun accumulo viene contato in modo indipendente.

Fase 2:

Luna incisiva

Quando i PS di un personaggio diminuiscono, viene generata un’onda d’urto nella posizione del personaggio attivo che infligge DAN puri agli avversari vicini. Quest’effetto può attivarsi una volta ogni 3 s.

I suddetti aggiornamenti dell’Abisso a spirale saranno disponibili a partire dal 16 marzo alle 04:00 (orario del server).

Se siete arrivati fino a qui, avrete indubbiamente notato che gli sviluppatori hanno lavorato duramente per garantire nuovi contenuti che possano soddisfare tutti i fan di Genshin Impact: non possiamo dunque che lasciarvi al download della nuova versione di gioco e augurarvi un buon divertimento.

Nel frattempo, HoYoverse ha già deciso di portarsi avanti con i lavori, svelando agli appassionati quali personaggi potranno aspettarsi già a partire dall’aggiornamento 3.6 di Genshin Impact.

Gli sviluppatori hanno anche deciso di dichiarare guerra ai leak, sempre più costanti e in grado di svelare novità addirittura con diversi mesi d’anticipo: gli autori di Genshin Impact ora vogliono fare causa in tribunale ad alcuni insider.