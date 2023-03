Genshin Impact, tante Primogens gratis per festeggiare la versione 3.5

Genshin Impact è un titolo davvero molto amato, tanto che ora è il turno di un bel po’ di Primogens gratis per festeggiare l’arrivo della versione 3.5.

Il gioco, ispirato anche a classici come Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a un prezzo davvero niente male) ha dalla sua una mole sorprendente di contenuti, a cui oggi se ne sono aggiunti altrettanti.

Dopo che la versione 3.5 è finalmente sbarcata tra noi, durante la giornata odierna, a quanto pare le sorprese per i giocatori non sono assolutamente finite.

Come riportato anche da PSU, lo sviluppatore cinese HoYoverse ha deciso di rilasciare un buon numero di codici per mettere mano a tante Primogens gratuite.

Come sicuramente saprete, ogni settimana potete ottenere dei codici Primogems per Genshin Impact, disponibili in forma totalmente gratuita (oltre ad altri premi niente male).

Poco sotto, infatti, trovate dei codici da riscattare per mettere mano a un bel po’ di bonus gratis.

LA9C3RHPPHQH – 60 Primogems, 5 Adventure’s Experience

SSRCJ8HSV7UM – 10K Mora, 10 Adventure’s Experience, 5 Fine Enhancement Ore, 10 Food Items

XBRSDNF6BP4R – 60 Primogems, 5 Adventurer’s Experience

GENSHINGIFT – 50 Primogems, 3 Hero’s Wit

Come fare per scaricare gli omaggi? Semplice: chi utilizza un PC può riscattare questi nuovi codici andando facilmente sul sito ufficiale del gioco.

Se si utilizza una console o un dispositivo mobile, invece, sarà necessario accedere al gioco per inserirli: dovrete andare su ‘Impostazioni’, selezionare il vostro account e poi scegliere l’opzione ‘Riscatta Codice’.

Restando in tema, due nuovi personaggi davvero molto richiesti dai giocatori sono finalmente in arrivo su Genshin Impact.

Ma non solo: se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo del gioco, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.

Infine, gli sviluppatori hanno anche deciso di dichiarare guerra ai leak, visto che vogliono fare causa in tribunale ad alcuni insider.