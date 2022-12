Genshin Impact 3.3, domani arriva la lingua italiana (gratis)

Il celebre RPG open world Genshin Impact sarà disponibile in italiano a partire dalla versione 3.3, in arrivo durante la giornata di domani, 7 dicembre.

Il gioco, inizialmente balzato agli onori della cronaca per la somiglianza della sua direzione artistica a quella di The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che trovate su Amazon), continua quindi la sua corsa.

Come riportato via comunicato stampa, i giocatori potranno quindi esplorare il mondo di Teyvat con testi e UI del gioco interamente tradotti. La versione in questione introdurrà inoltre diversi contenuti del tutto nuovi.

Tra le novità già accennate nei giorni scorsi, il nuovo gioco di carte collezionabili, Invokazione del genio, un nuovo Interludio della missione dell’Archon e due nuovi personaggi giocabili, il Vagabondo (ossia Scaramouche) e Faruzan.

Ecco i punti salienti della versione 3.3 “Lucidità dei sensi, Vacuità dell’esistenza”:

– Il nuovo GCC Invokazione del genio, una combinazione di combattimento con elementi e strategie

– Nuovo Interludio della missione dell’Archon, durante il quale Scaramouche, ora noto col nome di “Vagabondo”, passerà da nemico ad alleato

– Due nuovi personaggi giocabili: il Vagabondo e Faruzan. Il primo è un personaggio di Anemo da 5 stelle e utilizza un Catalizzatore in combattimento, mentre il secondo sarà disponibile come personaggio da 4 stelle e combatterà con un Arco

– Tanti eventi e sfide stagionali piene di divertimento

– L’italiano e il turco saranno disponibili su Genshin Impact

Nel frattempo, ricordiamo che gli autori hanno già annunciato una sorprendente serie anime di Genshin Impact: sarà «un progetto a lungo termine» realizzata in collaborazione con lo studio Ufotable.

Infine, se state muovendo i vostri primi passi all’interno dell’universo di Genshin Impact, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate.

Nella sua recensione al momento dell’uscita, il nostro fidato e competente Gianluca Arena vi aveva parlato delle peculiarità del gioo, premiando il lavoro svolto dal team di sviluppo cinese.