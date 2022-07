Genshin Impact 3.0, il primo eroe Dendro potrebbe essere offerto gratis

Dopo che HoYoVerse ha finalmente confermato ufficialmente l’arrivo dell’elemento Dendro su Genshin Impact 3.0, l’attesa dei fan per la nuova versione del popolare free-to-play è ormai alle stelle.

Si tratta infatti di una delle feature più attese fin dal lancio: il tipo Dendro era infatti presente solo per alcuni nemici, ma pur essendo menzionato tra gli elementi giocabili non era mai stato rilasciato su Genshin Impact (potete acquistare tanti prodotti a tema su Amazon).

Le cose stanno però per cambiare molto presto: con un breve teaser gli sviluppatori non solo hanno mostrato in anteprima come funzionerà, ma anche quali saranno i primi personaggi evocabili.

Ma secondo gli insider, che hanno già correttamente anticipato tutti i nuovi eroi, potrebbe essere in arrivo un’altra gradita novità: sembra infatti che per celebrare l’arrivo di questa nuova meccanica sarà rilasciato gratuitamente il primo personaggio Dendro.

Secondo quanto riportato infatti dall’affidabile insider Project Celestia, l’eroina Collei sarebbe infatti distribuita gratis a tutti i giocatori di Genshin Impact tramite un nuovo evento in arrivo (via DualShockers).

Un’operazione che ricorderebbe molto da vicino il day-one del titolo, che aveva già offerto ai fan un personaggio gratuito per ogni elemento: l’obiettivo è infatti quello di offrire ai giocatori la possibilità di utilizzare le meccaniche principali senza costi aggiuntivi, motivo per il quale rilasciare un personaggio Dendro avrebbe sicuramente senso.

[3.0 BETA] Carving of Innocence

An event in Version 3.0, it features Collei aside from "generic" NPCs.

Collei is the reward for the event. (No, it's not the Trawler fish-bow.)

※ Subject to change.#ProjectCelestia

— Project Celestia (@projectcelestia) July 14, 2022