L’RPG gratis che unisce Zelda e Genshin Impact sta per arrivare

Level Infinite e Hotta Studio hanno confermato che il promettente RPG open-world (scaricabile gratuitamente, trattandosi di un free-to-play) Tower of Fantasy sta quasi per vedere la luce.

L’uscita di Zelda Breath of the Wild (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha infatti dato il là all’uscita di cloni più o meno riusciti.

Questi, senza contare che il nuovo RPG si ispira anche a un altro fenomeno come Genshin Impact (che ha lasciato sicuramente il segno nel corso dei mesi).

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, l’arrivo di Tower of Fantasy è davvero dietro l’angolo, essendo il gioco atteso al varco ad agosto.

Il gioco sarà disponibile al preload il 9 agosto per poi essere lanciato a livello mondiale l’11 agosto prossimo: poco sopra trovate il nuovo trailer ufficiale dedicato ai personaggi.

Tower of Fantasy è ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità intera è sfuggita al collasso globale rifugiandosi sul lontano pianeta noto con il nome di Aida.

Il titolo ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina, e presto anche i gamer del resto del mondo potranno unirsi all’azione di un titolo dotato di uno stile artistico fantascientifico post-apocalittico anime, forte di uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi e combattimenti uniti ovviamente all’esplorazione del mondo aperto messo in piedi dagli sviluppatori.

Tower of Fantasy sarà in ogni caso disponibile su dispositivi mobile e PC tramite Epic Games Store e Steam. Al momento non è ancora stata annunciata un’eventuale versione console.

